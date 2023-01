Cillessen frustreert Ajax en wil terug in Oranje: ‘Ik heb volgende week gesprek’

Zondag, 8 januari 2023 om 17:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:36

Jasper Cillessen straalde zondagmiddag na het felbevochten gelijkspel tegen Ajax (1-1) van oor tot oor. De 33-jarige doelman van NEC onderscheidde zich met enkele cruciale reddingen en denkt alweer aan een plek in het Nederlands elftal. "Natuurlijk. Ik ben fan van Oranje en ik hoop er bij te komen", aldus Cillessen tegenover Jan Joost van Gangelen van ESPN.

Cillessen werd als bekend gepasseerd door Louis van Gaal voor het WK in Qatar, maar gaat onder diens opvolger Ronald Koeman vol voor een comeback. "Ik heb hem nog niet gesproken", reageert de ervaren doelman op een vraag daarover. "Volgende week heb ik wel een gesprek met Patrick Lodewijks (de keeperstrainer onder Koeman, red.). Of dat een goed teken is? Ja... Kijk, ik ken Patrick ook al wat langer. We gaan het hebben over hoe het afgelopen maanden is gegaan, zeg maar. We zullen daarna horen hoe het gesprek was."

Tijdens het WK lag Cillessen tien dagen doodziek op bed, nadat hij iets verkeerds at tijdens zijn vakantie in Valencia. "Ik heb alles van het WK gezien", geeft de doelman toe. "Ik lag toch al op de bank, dus heb ik veel wedstrijden gekeken en ook genoten. Ik vond het jammer toen het weer voorbij was, want ik zat er net lekker in." Cillessen had niet verwacht dat Andries Noppert uiteindelijk het doel van Oranje zou verdedigen. "Ja, ik was verrast, maar hij heeft het goed gedaan, dus alle complimenten voor Andries."

Zondag blonk Cillessen uit met uitstekende reflexen op bijvoorbeeld twee kopballen van Edson Álvarez. De doelman krijgt de vraag of hij speciaal op de middenvelder van Ajax lette. "Nee, Er zijn meerdere goede koppers, dus je kijkt gewoon waar de bal blijft. Daar moet je op reageren. Gelukkig was het twee keer binnen mijn bereik. Als 'ie binnenkant paal binnenvalt dan ben je klaar, maar gelukkig kon ik erbij. Die inzet van Davy (Klaassen, red.) ging er helaas wel in, maar goed. Gezien de wedstrijd is dit voor ons natuurlijk een winstpuntje."

Na afloop had Cillessen in de catacomben van het Goffertstadion een onderonsje met Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax. "We hebben het over privézaken gehad. We kennen elkaar ook al wat langer. Niet over de directie nee, daar ben ik nog niet aan toe. Ik hoop nog wat jaartjes op het veld te staan. Edwin ging volgens mij tot 38, 39 jaar door, dus dan heb ik nog even. Ik word dit jaar 34, dus ik mag nog even."