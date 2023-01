BILD weerspreekt De Telegraaf op één detail inzake transfer Daley Blind

Donderdag, 5 januari 2023 om 11:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:40

Daley Blind is gearriveerd in München voor zijn medische keuring bij Bayern. Donderdagochtend maakte De Telegraaf bekend dat de voormalig Ajacied voor de rest van het seizoen het shirt van der Rekordmeister draagt. Het dagblad sprak tevens van een optie voor een extra seizoen, maar dat wordt tegengesproken door BILD. Volgens laatstgenoemde krant moeten beide partijen komende zomer opnieuw om de tafel om een mogelijk langer verblijf te bespreken.

Blind zag zijn contract bij Ajax vorige week ontbonden worden, waardoor Bayern de Oranje-international transfervrij kan overnemen. De Duitser recordkampioen kampt met fysieke ongemakken aan de linkerkant en zag Lucas Hernández tijdens het WK uitvallen met een zware knieblessure. Kees Vos, zaakwaarnemer van Blind, bood zijn cliënt daarop aan bij Bayern en zag de deal in de nacht van woensdag op donderdag in een stroomversnelling raken.

Donderdagmorgen om 07.05 uur heeft Blind het vliegtuig naar Zuid-Duitsland gepakt, waar hij een paar uur later arriveerde voor de medische keuring. Indien zich geen problemen voordoen, tekent de 99-voudig international een contract tot het einde van het seizoen. Volgens De Telegraaf heeft Bayern een optie in het contract laten opnemen voor een extra seizoen, maar daar is volgens BILD-verslaggever Christian Falk geen sprake van. Mocht Bayern na dit seizoen door willen met Blind, dan moet het opnieuw om de tafel.

Tobi Altschäffl, die eveneens werkzaam is voor de Duitse boulevardkrant, voegt toe dat Blind een laag basissalaris krijgt. De bonussen zijn wel hoog. Bayern had in eerste instantie geen uitgaven gepland, waardoor de club het zich niet kon veroorloven om enorme financiële risico's te nemen. Indien Blind de komende maanden vaak in actie komt en prijzen weet te veroveren met de landskampioen, dan kan hij alsnog een leuk bedrag verdienen. Verwacht wordt dat de verdediger annex middenvelder vrijdag al in het vliegtuig stapt met zijn nieuwe ploeggenoten voor een trainingskamp in Doha.