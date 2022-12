Vertrouwen is groot: ‘Gakpo kan iets toevoegen, is een echte Klopp-speler’

Woensdag, 28 december 2022

Erik Meijer en Boudewijn Zenden hebben vertrouwen in een gelukkig huwelijk tussen Liverpool en Cody Gakpo. Maandag werd bekend dat de PSV'er voor vijftig miljoen euro de overstap maakt naar de Engelse topclub. De Eindhovenaren hebben daarmee de recordtransfer waar ze zo lang op hoopten. Zenden en Meijer, beiden in het verleden spelend voor Liverpool, zijn benieuwd hoe Gakpo omgaat met de druk.

Gakpo heeft zijn transfer grotendeels te danken aan het WK. De buitenspeler was in alle drie de groepswedstrijden trefzeker. Volgens Zenden komt hij daardoor als goede naam binnen bij Liverpool. "Als hij een minder opvallend WK had gespeeld, was dat anders geweest", aldus de oud-middenvelder. "Maar als je drie doelpunten op een WK maakt, met je hoofd, linkerbeen en rechterbeen, kent iedereen je. Het maakt aan de andere kant ook dat er best wat van je wordt verwacht."

Zenden werkte bij PSV enige tijd samen met Gakpo en voorziet een mooie toekomst voor de aanvaller. "Het is mooi dat er weer een Nederlandse aanvaller bij Liverpool gaat spelen", aldus de man die tussen 2005 en 2007 het shirt van the Reds droeg. "Hij gaat daar in een warm bad terechtkomen. De supporters zullen je daar, mits je werkt als een paard, altijd steunen. Dat is voor een speler die zo’n stap maakt wel fijn. Met zijn dribbels, goals en snelheid kan hij daar een publiekslieveling worden. Hij past als speler heel goed bij het bekende high intensity-voetbal van Klopp."

Ook Meijer betitelt Gakpo als een 'echte Klopp-speler'. "Net als de andere snelle aanvallers van Liverpool. Met zijn harde en mooie schot kan Gakpo aan die aanval misschien nog wel wat toevoegen", aldus Meijer, die wel benieuwd is hoe snel Gakpo zich weet aan te passen aan het niveau en het moordende tempo. "Daar had ik als speler echt moeite mee. Ik was blij als het rust was, dan kon ik even drinken of op adem komen. Het tempo is niet te vergelijken met het spel in de eredivisie. Je speelt nu wekelijks tegen kampioenen, zestig- of zeventigvoudig internationals. Dat is nogal wat."