Salt Bae is alle schaamte voorbij: ook Lisandro Martínez ‘slachtoffer’

Dinsdag, 20 december 2022 om 11:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:52

Niet alleen Lionel Messi heeft na de gewonnen WK-finale te maken gehad met een opdringerige Salt Bae. Ook Lisandro Martínez ontkwam niet aan de Turkse chefkok. Op nieuwe beelden is te zien hoe de voormalig Ajacied zijn wereldtitel probeert te vieren, als hij continu wordt lastiggevallen door de entertainer. Eerder was al te zien hoe hij zich probeerde op te dringen aan Messi.

Sinds de wereldbekerwinst van Argentinië weet Salt Bae alle ogen op zich gericht te krijgen. Waar de Turkse chef eerder de toenadering zocht met Messi, wordt hij nu beschimpt vanwege zijn gedrag jegens Martínez. De verdediger van Manchester United probeert na de wereldtitel met de beker te poseren in een van de doelen, als Salt Bae tussen hem en Cristian Romero probeert te komen. Het zoontje van Romero, die bij hem op de arm zit, komt er eveneens geen moment aan te pas.

Salt Bae est un pauvre type, édition 4586 ?? Il suivit de voir la tronche de Lisandro Martinez à côté de cette arnaque...#ARGFRA #ArgentinaVsFrance #WorldCupFinal pic.twitter.com/Q9x8AC26wE — Antoine Llorca (@antoinellorca) December 20, 2022

Aan de blik van Martínez te zien is de Argentijn niet bepaald gediend van de opdringerigheid van de chef. Waar de man normaal gesproken bekendstaat om zijn goede relatie met voetballers die bij hem in het restaurant komen, hoeft zijn aanwezigheid op het veld na de WK-finale op geen sprankje sympathie te rekenen. Het is bovendien de vraag hoe Nusret Gökçe, zoals zijn oorspronkelijke naam luidt, op het veld terecht is gekomen. De reglementen van de FIFA schrijven namelijk voor dat dit alleen voor een select groepje bedoeld is.

Er zijn dan ook veel mensen die hun verbazing uitspreken over de acties van Salt Bae. Martyn Ziegler, sportverslaggever bij The Times, deelde na de finale al een screenshot van de kok die de trofee vasthoudt. "Ik zou graag de uitleg van de FIFA horen waarom deze beroemde chefkok toegang kan krijgen tot het veld tijdens een WK-finale voor selfies met Messi", schreef hij op Twitter. Collega-journalist André Noruega deelde een screenshot van de regels van de FIFA met betrekking tot de wereldbeker. "Uhm, oké dan. Salt Bae is een WK-winnaar of staatshoofd", refererend aan de FIFA-reglementen.

Salt Bae was net als heel veel andere prominenten aanwezig bij de finalewedstrijd tussen Frankrijk en Argentinië. Het is echter algemeen bekend dat de trofee slechts door een beperkt aantal mensen mag worden aangeraakt. De wereldbeker is een van de meest bekende en gewilde trofeeën ter wereld en heeft een waarde van twintig miljoen dollar (omgerekend 18,8 miljoen euro). Onder meer (familieleden van) winnaars van het WK en staatshoofden behoren tot de groep mensen die de wereldbeker mogen toucheren, valt te lezen op de website van de FIFA.