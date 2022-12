Lo tiene decidido: Sergio Busquets stopt niet alleen bij Spaans elftal

Zondag, 18 december 2022 om 10:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:37

Sergio Busquets stopt aan het eind seizoen als speler van Barcelona, zo meldt de Mundo Deportivo. De 34-jarige middenvelder nam in een statement op social media al afscheid bij de Spaanse nationale ploeg en gaat ondanks nadrukkelijk verzoek van Xavi ook niet door in Catalonië. Het ligt in de lijn der verwachting dat Busquets in de zomer transfervrij overstapt naar Inter Miami FC, waar de Catalaan mogelijk herenigd wordt met Lionel Messi. "Lo tiene decidido", kopt de sportkrant: "Hij heeft besloten."

Na het plotselinge afscheid van Gerard Piqué, die vlak voor het WK besloot om volledig te stoppen met voetbal, is Busquets de enige overgebleven actieve icoon van Barcelona uit het gouden tijdperk van de club. De middenvelder brak in 2008 onder Pep Guardiola door in het eerste elftal en stond sindsdien onafgebroken in de basis. Busquets was nauwelijks geblesseerd en staat op liefst 696 officiële duels voor Barcelona. Scoren deed hij zelden (18 keer), een doelpunt aangeven iets vaker (42 assists). Alleen zijn voormalig ploeggenoten Xavi (767 duels) en Messi (778 wedstrijden) droegen het azulgrana vaker.

Busquets kende een ongekend succesvol begin van zijn carrière en had na vier seizoenen al twee keer de Champions League (2008/09 en 2010/11) , een WK (2010) en een EK (2012) gewonnen. In 2014/15 volgde een derde en laatste titel in de Champions League. Even vaak won Busquets het WK voor clubteams dat volgt op het winnen van het miljardenbal. Acht keer werd hij kampioen van Spanje, zeven keer tilde hij de Copa del Rey als winnaar omhoog en zes keer schreef hij de Supercopa op zijn naam.

Op het WK in Qatar was Busquets nog aanvoerder van Spanje, maar na het echec in de achtste finale tegen Marokko (0-0, verlies na strafschoppen) stopte de verdedigende middenvelder. Hij kwam tot 143 interlands (2 goals). Waarschijnlijk vertrekt Busquets op 1 juli naar Inter Miami, de club die al jaren aan hem gelinkt wordt. De Amerikaanse club van voetballegende David Beckham zou de eindbestemming moeten zijn in zijn uiterst succesvolle loopbaan. In januari neemt Messi, die bij Paris Saint-Germain eveneens over een aflopend contract beschikt, een beslissing over zijn toekomst. Mogelijk trekt ook de Argentijnse icoon, die zondag de WK-finale speelt tegen Frankrijk, naar Inter Miami.