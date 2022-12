Mike Verweij weet hoe dicht Daley Blind bij de uitgang van Ajax is

Zondag, 11 december 2022 om 13:23 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:23

Een winterse overstap van Daley Blind naar het Royal Antwerp van Mark van Bommel is niet ondenkbaar. Dat meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Amsterdammers willen een transfersom ontvangen, omdat zij bij een vertrek van de Oranje-international een vervanger moeten halen. Het betalen van een transfersom zou Antwerp echter niet zien zitten.

Het Nieuwsblad meldde afgelopen donderdag dat Marc Overmars in januari in gesprek wil met zijn voormalige club Ajax over Blind. De Belgische krant wist op basis van een bron rond de Amsterdamse club dat the Great Old nadrukkelijke belangstelling heeft om de 32-jarige linksback transfervrij in te lijven. Ajax zou daarmee versneld verlost kunnen raken van het miljoenensalaris van Blind, die tot medio 2023 vastligt.

Verweij wist in de podcast te melden dat Antwerp zeer serieus is, maar Ajax twijfelt over een eventueel vertrek. "Antwerp is bereid Blind over te nemen van Ajax en zo kunnen zij de Amsterdammers verlossen van het enorme salaris van de verdediger. Dan moet Ajax eerst de afweging maken of ze hem wel transfervrij willen laten gaan. Alfred Schreuder heeft geen backup voor Wijndal, dus zal Ajax een transfersom willen krijgen voor Blind."

Antwerp is volgens Verweij 'serieus geïnteresseerd' maar heeft geen trek in het betalen van een afkoopsom. "Dus dan moet Ajax zeggen: 'We willen van het salaris af en halen wel een ander alternatief'", weet Verweij. Presentator Pim Sedee stipte wel aan dat Blind zelf ook wel richting Antwerpen moet willen gaan, maar dat is volgens Verweij geen issue. "Ja Blind wil wel die kant op, denk ik zo."

Blind werd door Overmars in de zomer van 2018 teruggehaald van Manchester United naar Ajax. De verdediger behoorde sinds zijn terugkomst in de Johan Cruijff ArenA tot de absolute sterkhouders van Ajax, maar onder Schreuder nam dit seizoen de kritiek steeds verder toe. De coach hield aanvankelijk vast aan een basisplek voor Blind, maar zette de linksachter annex centrumverdediger in de laatste vier wedstrijden voorafgaand aan het WK op de bank.