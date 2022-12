Noppert vreest voor interlandloopbaan: ‘Ja, dat was wel mijn gedachte’

Andries Noppert vreest dat hij nooit meer een wedstrijd voor het Nederlands elftal zal spelen. De doelman van sc Heerenveen manifesteerde zich afgelopen WK als betrouwbare kracht onder de lat bij Oranje, maar weet niet of aanstaand bondscoach Ronald Koeman het net zo in hem ziet zitten als Louis van Gaal. "Bij een andere bondscoach had ik deze kans waarschijnlijk niet gehad", zegt de Fries in gesprek met Nu.nl.

Noppert, die voor dit WK nog geen enkele interland op zijn naam had staan, kreeg in Qatar verrassenderwijs de voorkeur boven Justin Bijlow en Remko Pasveer. Hij verrichte enkele cruciale reddingen (waarbij die in de openingsfase tegen de Verenigde Staten (3-1 winst) het meest in het oog sprong) en maakte sowieso een betrouwbare indruk. Dat is in Nopperts optiek echter geen garantie voor meer.



"Misschien was dit wel de laatste keer. Ja, dat was mijn gedachte na de wedstrijd tegen Argentinië", vertelt The Tower of the Jouwer. "Dat is toch ook niet gek als je bedenkt waar ik vandaan kom?" Iedere wedstrijd die hij speelde zag Noppert dan ook als cadeautje. "Ik heb als kind gedroomd dit ooit mee te maken, maar de afgelopen jaren was die droom heel ver weg. Eigenlijk was die er niet meer. Ik ben Van Gaal dankbaar dat de Oranje-droom alsnog is uitgekomen. Bij een andere bondscoach had ik deze kans waarschijnlijk niet gehad", aldus de 28-jarige goalie.

Noppert zegt niet bezig te zijn met of hij eerste keus blijft onder Koeman, en ook een transfer spookt nog niet door zijn hoofd. De Spaanse media reppen over een mogelijke overstap naar Real Betis, terwijl hij in het binnenland veelvuldig gelinkt wordt aan Ajax. "Ik denk nu niet aan een transfer, ik zie wel wat er gebeurt de komende tijd", zegt Noppert daarover. "Of mijn leven anders wordt? Het belangrijkste is dat ik met beide benen op de grond blijf staan en ik denk dat dat wel gaat lukken."