Messi pakt Van Gaal aan met duidelijk handgebaar én pijnlijke woorden

Vrijdag, 9 december 2022 om 23:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:59

Lionel Messi is na afloop van het duel met Nederland naar Louis van Gaal gegaan. Met een plek in de halve finale op zak liep de aanvaller van Argentinië naar de bondscoach van Oranje en maakte hij een ‘babbelgebaar’. Foto’s van het moment gaan razendsnel rond op het internet.

Na afloop van de kwartfinale van het WK liep Messi langs de technische staf om zijn ongenoegen te uiten over Van Gaal. Het is onduidelijk wat de Argentijn op dat moment tegen de bondscoach zei, maar uit de beelden blijkt wel dat hij een ‘babbelgebaar’ maakte richting de bondscoach. Voor de camera wordt Messi gevraagd naar het voorval.

?? Messi to Louis van Gaal pic.twitter.com/rNsUYuVhkh — ???? A D I L (@Barzaboy) December 9, 2022

“Van Gaal zegt dat hij goed voetbal speelt, maar hij brengt alleen lange spelers in en slaat het middenveld over”, reageert Messi voor de camera van de FIFA. Ook doelman Emiliano Martínez richt zich in gesprek met beIN Sports tot Van Gaal. “Hij zei dat ze in het voordeel zouden zijn als het op penalty’s aankwam, maar hij moet zijn mond houden”, aldus de Argentijnse sluitpost.