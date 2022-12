Cristiano Ronaldo zal niet blij worden van de persconferentie van Zwitserland

Maandag, 5 december 2022 om 19:01 • Wessel Antes • Laatste update: 19:16

Murat Yakin, de bondscoach van Zwitserland, kijkt uit naar het WK-duel met Portugal aanstaande dinsdag. De 48-jarige keuzeheer is er niet bang voor dat Cristiano Ronaldo de Zwitserse dromen aan flarden zal schieten. Yakin zegt op de voorbereidende persconferentie dat hij geen speciale tactiek gaat toepassen om de transfervrije superster af te stoppen. “Voor Ronaldo zullen we geen man opofferen", aldus de bondscoach, die de eergevoelige stervoetballer waarschijnlijk niet gelukkig maakt met die opmerking.

Zwitserland is in het verleden een lastige tegenstander gebleken voor de Portugezen: van de laatste zes ontmoetingen won het land er drie. In al die duels deed Ronaldo echter niet mee. Yakin vreest het meespelen van de 37-jarige goaltjesdief echter niet. “We weten dat Ronaldo een wedstrijd kan beslissen en zullen hem geen ruimte geven. Een speciale tactiek? Voor Ronaldo zullen we geen man opofferen.” Ronaldo was in Qatar pas één keer trefzeker voor A Seleção, vanaf de strafschopstip tegen Ghana (3-2 winst).

Yakin houdt liever vertrouwen in zijn eigen ploeg. “Ik weet hoe we gaan presteren. We zijn sterk genoeg om iedere tegenstander te frustreren. Als we het maar voor elkaar krijgen ons eigen spel te spelen.” Yakin kan zijn geboorteland voor het eerst in de geschiedenis naar de laatste acht leiden. “We weten dat we een unieke kans hebben. Maar we kijken gewoon nuchter naar deze wedstrijd en naar de manieren hoe we hem moeten winnen. Ik ben rustig, want ik heb alle spelers tot mijn beschikking. Dat is een luxe.”

Waar Portugal Danilo Pereira (gebroken rib) en Nuno Mendes (dijblessure) moet missen, zijn de Zwitsers dus compleet. Een groot voordeel, zo zegt Yakin. “Ze staan allemaal paraat. Deze ploeg is volwassen, goed op elkaar ingespeeld en kan zich aanpassen aan omstandigheden die een wedstrijd brengt. Als we met moed en zelfvertrouwen spelen, kalm zijn en de juiste emoties komen, gaan we winnen.”