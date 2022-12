‘Andries Noppert gaat bij Ajax op dezelfde manier in het doel staan’

Vrijdag, 2 december 2022 om 10:18 • Guy Habets • Laatste update: 11:10

Stijn Vreven kijkt met groot plezier naar Andries Noppert als doelman van Oranje. De Belgische coach had Noppert onder zijn hoede bij NAC Breda en had nooit verwacht dat de Fries jaren later als eerste doelman van Nederland naar een WK zou gaan. Ondertussen stelt Vreven dat zijn voormalig pupil een stap kan maken en dat Ajax wellicht een mooie club voor hem zou zijn.

Vreven promoveerde in 2017 met NAC naar de Eredivisie en deed dat met Noppert als reservedoelman. De Fries moest destijds toekijken hoe Jorn Brondeel als eerste keeper het Bredase doel verdedigde. "Ik had totaal niet verwacht dat Andries het niveau van een WK of het Nederlands elftal zou halen", stelt Vreven in gesprek met ESPN. "Hij doet het prima, maar dit had ook maar bij een coach gekund en dat is Louis van Gaal. Geen enkele ervaring, maar hem gewoon neerzetten. Ondanks dat het Nederlands elftal niet excelleert, doet Noppert het ook nog eens goed."

Volgens de Belgische coach was er nooit iets aan te merken op de werklust van de Toren van Joure. "Altijd bereid om hard te trainen. Een winnaar op het veld. Zowel op de training als in wedstrijden dat hij speelde. Maar naast het veld had hij al die puzzelstukjes nog niet in elkaar. Dan heb ik het ook over topsporter zijn in gedachten en in doen. Alles laten en doen om beter te worden. Zijn probleem lag toen vooral buiten het veld. Ik heb nu het gevoel dat hij veel stabieler is buiten het veld. Dat hij dat doortrekt op het veld tot een stabiele keeper. Als hij blijft keepen zoals hij bezig is, dan is Heerenveen niet zijn eindstation."

Een transfer naar Ajax zou volgens Vreven dan ook een uitstekende keuze zijn. "Ik denk het wel, ook omdat hij echt een gave heeft. Dat kan je niet leren of aantrainen. Hij is super cool natuurlijk. Hij heeft geen stress. Druk gaat hem heel goed af of dat heeft hij niet. Dat zijn de juiste genen natuurlijk en zeker ook om naar een topclub te gaan. Hij gaat bij Ajax op dezelfde manier op de goal staan als bij Go Ahead Eagles of bij NAC. Dat is voor een keeper een absoluut pluspunt. Hij kan absoluut een stap hoger. Ik zie geen enkele reden waarom hij niet bij Ajax zou kunnen slagen."