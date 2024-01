Valentijn zucht: ‘Vanaf toen ging het bergafwaarts, het is iedere week bingo’

Volgens Valentijn Driessen doet sc Heerenveen er verstandig aan om Andries Noppert voorlopig uit de wind te houden. De chef voetbal van De Telegraaf zag de doelman zondag tegen AZ (2-2) tweemaal in de fout gaan, terwijl het seizoen van Noppert al wordt gekenmerkt door de nodige blunders.

"Een jaar geleden is dat fout gegaan. Na het WK wilde hij dolgraag een transfer maken, maar dat is allemaal niet doorgegaan. En vanaf dat moment is het alleen maar bergafwaarts gegaan", doelt Driessen in de Kick-off-podcast op de diverse flaters van de doelman in Friese dienst.

"En het is natuurlijk niet alleen maar pech. Zoals bij die eerste goal (de 0-1 van Vangelis Pavlidis tegen Heerenveen, red.), daar staat hij gewoon in niemandsland. De scherpte is volledig weg", verwijst de chef voetbal van de ochtendkrant naar de kopbal van Pavlidis die over Noppert in het doel vloog.

"En dan roept iedereen dat het geweldig is dat Kees van Wonderen hem de hand boven houdt, maar misschien moet je hem juist even uit die picture halen. Dan kun je hem daarna weer langzaam brengen. Maar het is iedere week bingo."

Verweij

"Heeft Noppert tijdens het WK ver boven zijn stand geleefd?", wil collega-podcaster Mike Verweij graag weten. "Die 5-3-2 natuurlijk, het stond gewoon helemaal dicht achterin. Het is zonde, want voordat hij werd geselecteerd voor Oranje heeft hij bij Heerenveen laten zien dat het best een goede keeper kan zijn. En bij het Nederlands elftal heeft hij het ook niet echt verkeerd gedaan."

Kees Luijckx

"Dit doet zelfs ons pijn", zei analist Kees Luijckx zondag in gesprek met Aletha Leidelmeijer van ESPN. "Dit wil je niet, maar ik moet ook bikkelhard zijn. Hij kost Heerenveen heel veel punten. Noppert zit gewoon heel slecht in zijn vel. Hij zit er gewoon heel slecht in." Onderwerp v an gesprek was de bal die Noppert tegen Pawel Bochniewicz aanschoot, waardoor de bal het doel invloog en AZ alsnog een punt pakte met tien man.

"En dat is gewoon een gevaar voor Heerenveen. Het is een ervaren speler die bij het Nederlands elftal heeft gezeten. Je moet Noppert op een gegeven moment tegen zichzelf in bescherming nemen, zo hard is gewoon het voetbal", aldus Luijckx.

