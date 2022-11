Van der Sar gaat mee in kritiek op aankoop: ‘Hij moet zich nog verbeteren’

Woensdag, 30 november 2022 om 18:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:54

Voor Edwin van der Sar is het geen verrassing dat Calvin Bassey bij Ajax nog niet het niveau van Lisandro Martínez aantikt. De Amsterdammers betaalden afgelopen zomer minimaal 23 miljoen euro aan Rangers om de 22-jarige verdediger te lijven. Zowel supporters als diverse analisten leverden in de eerste seizoenshelft echter kritiek op de Engelse verdediger.

Bassey gold bij zijn komst naar Ajax in juli als directe vervanger van Martínez, die voor circa 57 miljoen (exclusief bonussen) een toptransfer naar Manchester United verdiende. Dat Bassey nog niet zoveel indruk heeft weten te maken als zijn Argentijnse collega, komt voor Van der Sar niet als een algehele verrassing. "Lisandro Martínez was bij ons afgelopen seizoen een topverdediger, op het veld en ook in de kleedkamer", zegt de algemeen directeur van Ajax tegenover Voetbal International. "Je weet dat je hem niet zomaar kan opvangen."

"Calvin heeft ook kwaliteiten, maar zal zich nog moeten verbeteren om op dat niveau te komen. Dat is heel logisch, en die ontwikkeling heeft Martínez ook bij ons gehad. Denk maar eens aan twee jaar geleden, toen Martínez heel veel op de bank zat. Er is tijd nodig om te groeien, het is niet eerlijk om Bassey direct op het niveau van Martínez te beoordelen", aldus Van der Sar, die aangeeft dat Ajax het liefst op zo'n hoog mogelijk niveau blijft presteren. De vele mutaties in de selectie hebben er volgens hem alleen voor gezorgd dat dit 'niet eenvoudig' is.

Van der Sar weigert prijs te geven of Ajax tijdens de winterse transferwindow de selectie gaat versterken. "Er zijn al wel wat dingen in gang gezet. Ik verwacht een paar wijzigingen in de selectie, maar dat is nu nog lastig te voorspellen. Dat hangt van meerdere factoren af, en er is nu ook nog een WK bezig. Daar spelen sommige jongens zich ook weer in de kijker, zo gaat dat altijd. Aan de andere kant lopen er bij ons ook spelers rond die je perspectief moet geven om meer aan spelen te komen. Is dat niet bij ons, dan elders." Woensdagmiddag werd bekend dat Kik Pierie het einde van het seizoen in ieder geval op huurbasis afmaakt bij Excelsior.