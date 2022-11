Liplezen bij Van Gaal verraadt speeltijd tegen VS: ‘Dat kon je duidelijk zien'

Woensdag, 30 november 2022 om 09:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:05

Kees Luijckx verwacht dat Xavi Simons komende zaterdag speeltijd gaat krijgen tegen de Verenigde Staten. De oud-prof keek na afloop van het duel tussen het Nederlands elftal en Qatar (2-0) met argusogen naar het onderonsje tussen Simons en Louis van Gaal, en las een zonneklare boodschap af van de lippen van de bondscoach. "Van Gaal zei: de volgende keer ga je spelen. Serieus, dat kon je heel duidelijk zien."

Op de persconferentie daags voor het laatste groepsduel leek Van Gaal te hinten op speeltijd voor Simons. "Hij kan een stap maken. Tijdens de trainingen zie ik hoe hij zich tot de rest verhoudt en of hij lef toont of niet. Ik neem waar dat hij als speler een stijgende ontwikkeling doormaakt, dat hij probeert uit te voeren wat we van hem verlangen", zei de keuzeheer over de PSV'er, die voor het WK dé man in vorm was bij de Eindhovenaren.

Toen Van Gaal Simons dinsdag bij een comfortabele voorsprong echter niet binnen de lijnen bracht, kwam dat de bondscoach op veel commentaar te staan."Wanneer breng je hem dan wel?" vroeg Rafael van der Vaart zich onder meer hardop af bij de NOS. Luijckx weet het antwoord. "Van Gaal zei: de volgende keer ga je spelen. Serieus, dat kon je heel duidelijk zien. Nu begrijp ik dat die gasten met hun hand voor hun mond praten. Van Gaal heeft ook wel het gevoel dat hij Simons tekort heeft gedaan", denkt de oud-verdediger.

Luijckx vervolgt 'dat hij niet in de polonaise wil meegaan', maar zet wel zijn vraagtekens bij het wisselbeleid van Van Gaal. "Als je kijkt wie hij wel laat spelen, dan begrijp ik het niet echt." De bondscoach zelf had overigens een broertje dood aan de kritiek, zo liet hij achteraf blijken. "Als ik iets zeg over dat een speler een goede stap heeft gezet, 'moet hij meteen in het Nederlands elftal'. Zo werkt het allemaal niet. Je moet je plaats verdienen", aldus Van Gaal.