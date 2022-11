Advocaat voorspelt inkomende WK-transfer bij Ajax: ‘Kan ik me goed voorstellen’

Woensdag, 30 november 2022 om 07:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:22

Andries Noppert is hoe dan ook de meest besproken Oranje-international tijdens het WK. De doelman van sc Heerenveen veroverde ietwat verrassend een basisplek bij het Nederlands elftal en maakte in de drie groepswedstrijden een uitstekende indruk. Bij een goed vervolg op het mondiale eindtoernooi zou de Friese club zich weleens in de handen kunnen wrijven met de doelman. Dick Advocaat ziet Noppert wel bij Ajax tussen de palen staan.

Derksen omschrijft Noppert als een 'gekke keeper'. "Je hebt ook nog kans dat hij dadelijk een aanbieding krijgt, want goede keepers zijn dun bezaaid." De televisiepersoonlijkheid liet zich vorige week ook al in positieve zin uit over de goalie van Heerenveen. "Het is natuurlijk belachelijk dat hij erin staat terwijl hij anderhalve wedstrijd op niveau heeft gespeeld in zijn hele leven, maar hij heeft het tot dusver foutloos gedaan. En hij is leuk in de interviews. Die heeft geen mediatraining."

Advocaat kan zich Noppert 'heel goed voorstellen' bij Ajax. "Die jongen staat toch uitstekend te keepen? Als je in het Nederlands elftal keept, kan je toch ook bij Ajax keepen?" Wilfred Genee wijst Advocaat erop dat Noppert 'Pasveer er dan wel even uit moet keepen'. "Pasveer heeft het voor zijn doen uitstekend gedaan bij Ajax", concludeert Advocaat. De kersverse oefenmeester van ADO Den Haag ziet Cody Gakpo niet zo snel naar Manchester United gaan. "Daar hebben ze toch best aardige vleugelspelers? Ze hebben toch die Braziliaan van Ajax (Antony, red.)? Ze hebben voor 250 miljoen ingekocht."

Noppert heeft nog een contract tot medio 2024 bij Heerenveen. Transfermarkt schat zijn huidige waarde op twee miljoen euro. Indien de keeper zich ook in het vervolg van het WK weet te onderscheiden, zal die waarde onherroepelijk omhoog schieten. De schattingen van de gespecialiseerde website worden gemaakt op basis van verschillende criteria, zoals leeftijd, de club waarvoor een speler speelt, de duur van het contract en de prestaties op het veld. Ook het spelen van een (goed) WK is een belangrijke factor bij het bepalen van een transferwaarde.