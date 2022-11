V/d Vaart snapt niets van wissels Van Gaal: ‘Wanneer breng je hem dan wel?’

Dinsdag, 29 november 2022 om 18:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:59

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk vinden het jammer dat Louis van Gaal geen beroep deed op Xavi Simons tijdens het laatste groepsduel met Qatar (2-0 winst). Teun Koopmeiners, Wout Weghorst, Vincent Janssen, Kenneth Taylor en Steven Berghuis kwamen als invaller binnen de lijnen. Volgens de analisten waren er voor Van Gaal betere opties om in te brengen.

Simons moest tegen het gastland opnieuw genoegen nemen met een plaats op de bank. Van Gaal koos er ook niet voor om de negentienjarige middenvelder van PSV in de slotfase bij een 2-0 voorsprong in te laten vallen. “Wanneer zou je hem dan wel brengen?”, vraagt Van der Vaart zich hardop af bij de NOS. “Ik vind het gewoon jammer, want vandaag was de ideale avond om dat soort spelers speelminuten te geven.”

De analist begrijpt niet waarom Van Gaal de voorkeur geeft aan het inbrengen van andere bankzitters. “Dan zie je Vincent Janssen invallen... Hem vind ik niet echt in goede vorm steken. Luuk de Jong heeft het ook wel verdiend om in te vallen, maar je kunt niet iedereen inbrengen natuurlijk. Nu heb je duidelijk gezien dat Luuk de Jong alleen bij de WK-selectie zit voor een rol als pinchhitter en niks meer. Weghorst viel natuurlijk ook al in tegen Ecuador”, aldus Van der Vaart.

Van Hooijdonk kan zich eveneens niet vinden in het wisselbeleid van Van Gaal. “Op een gegeven moment stond ik versteld van de wissels. Koopmeiners kwam als invaller in het veld. Hij heeft gewoon echt een hele slechte wedstrijd gespeeld (tegen Ecuador, red). Dan zou je zeggen: ‘Oké, je hebt je kans gehad’. Xavi Simons was nergens te bekennen. In de slotfase valt Kenneth Taylor dan nog in.” Volgens Van Hooijdonk hadden ook Tyrell Malacia en Jeremie Frimpong goede opties geweest als invaller. “Het zijn eigenlijk de aanvallers die altijd als eerste worden gewisseld in zulke wedstrijden. Ik was wel heel erg verrast over de wissels en met name ook omdat Van Gaal had aangegeven dat Simons eraan zat te komen. De kans op minuten was groot vandaag.”

Van Gaal weigert na afloop in een interview met de NOS in te gaan op de reserverol van Simons. "Ik kan spelers op televisie niet individueel gaan vergelijken. Dan moet ik ook negatieve kanten noemen. Dat doe ik niet." Van Gaal ging direct na het laatste fluitsignaal kort in gesprek met Simons. Wat de bondscoach na afloop zei in het onderonsje met de middenvelder? "Dat is persoonlijk", aldus Van Gaal.