Kieft oordeelt hard over basisklant Oranje: ‘Hij valt verschrikkelijk tegen'

Maandag, 28 november 2022 om 16:50 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:50

Wim Kieft is allerminst onder de indruk van het Nederlands elftal op het WK. De columnist vindt dat het spel en de uitslagen ‘nog te weinig houvast bieden voor een goede afloop’. Bondscoach Louis van Gaal heeft de juiste oplossing voor het middenveld nog niet gevonden en dat komt mede door een zeer teleurstellende Frenkie de Jong, zo is Kieft van mening.

“Slechter kan Oranje gelukkig niet spelen op het WK, terwijl kwalificatie voor de achtste finales onmogelijk kan worden misgelopen tegen de laatste groepstegenstander Qatar”, zo schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Meer voordelen vallen niet te verzinnen na twee slechte wedstrijden tegen Senegal en Ecuador. Vaak gaat het zo in de poulefase van een wereldkampioenschap. Van buiten oogt het of er veel druk op het Nederlands elftal staat. Iets dat zeker te maken kan hebben met dat Oranje een bondscoach heeft die te pas en te onpas roept dat zijn spelers wereldkampioen kunnen worden. Terwijl ze er zelf niet in geloven.”

Kieft ziet het vervolg van het toernooi somber in. “Er gaat zoveel fout dat je je afvraagt hoe Oranje het veld in gaat, met welke opdrachten en of dit past bij het gehanteerde 3-4-1-2-systeem.” Vooral het middenrif is volgens de oud-spits een zorgenkindje. “Op het middenveld moet Van Gaal de puzzel nog leggen. Met Koopmeiners is het allemaal te statisch en hij brengt te weinig voetbal mee. Daarvoor moet je bij Frenkie de Jong zijn. Hij valt verschrikkelijk tegen”, zo luidt Kiefts oordeel. “De Jong bezit het vermogen om optisch goed te spelen door zich leuk vrij te draaien of een lekker passje te geven. Alleen zonder rendement tot dusver. Hij is niet bepalend voor Oranje en je ziet geen beslissende dieptebal of een knappe steekpass waarmee hij een directe kans inleidt.”

Volgens Kieft doet Van Gaal er goed aan om zich wat meer met zijn eigenlijke taken bezig te houden. “De bondscoach heeft nogal wat werk te verrichten. Als hij daar tenminste aan toekomt, want hij is in Qatar wel heel druk en blij met zichzelf. Je zou zeggen dat het tijd wordt om het elftal nu eens tactisch goed neer te zetten. Voordelig voor Van Gaal is dat hij nog tijd heeft, omdat Oranje de volgende ronde niet kan ontgaan.”