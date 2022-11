Valentijn Driessen pakt Louis van Gaal aan en spreekt van ‘verloochening’

Vrijdag, 25 november 2022 om 21:16 • Mart van Mourik

Valentijn Driessen is niet te spreken over het strijdplan van Louis van Gaal tegen Ecuador (1-1). Volgens de columnist heeft de bondscoach de Nederlandse identiteit ‘verloochend’ door in een 5-3-2-formatie aan te treden tegen de Zuid-Amerikanen. In zijn column in De Telegraaf pleit Driessen voor een systeemwijziging: Nederland moet in de 4-3-3-variant gaan spelen.

“Het was slaapverwekkend en slecht wat de ploeg van Louis van Gaal liet zien”, zo opent Driessen zijn column. “De bondscoach gaat voor resultaat, maar laat dat in Doha nog veel meer dan op het WK 2014 in Brazilië gepaard gaan met afzichtelijk voetbal. Alle interessante ingrediënten waar het Nederlandse voetbal voor staat, heeft hij in de ban gedaan. Alles onder het mom van: het is toernooivoetbal en het resultaat is heilig.”

De verslaggever van het dagblad vindt dat Van Gaal er veel eerder voor had moeten kiezen om het systeem om te gooien tegen Ecuador. “Nu koos Van Gaal ervoor om te volharden in het ordinaire countersysteem. Tegen de zin in van de internationals koos Van Gaal ervoor om de Hollandse voetbalschool bij het grofvuil te zetten na WK-kwalificatie in november 2021. Het 4-3-3-systeem werd ingewisseld voor de veel defensievere 3-4-1-2-variant (lees: 5-3-2-systeem), waarmee veel verloren gaat van waar Nederland wereldwijd om bekend staat als voetballand: offensief, attractief dominant voetbal met een logische veldbezetting.”

“Doodzonde om die prachtige en succesvolle identiteit te verloochenen op het wereldtoneel”, vervolgt Driessen. “Het excuus dat zo’n offensieve speelwijze niet van deze tijd is, gaat niet op. Evenmin dat Van Gaal daarvoor de spelers niet heeft. Iedereen is het van kinds af aan gewend. Tegen Ecuador zag je de Nederlandse internationals verdwaasd en verdwaald rondlopen in het defensieve systeem. Dat het op de Hollandse manier kan, bleek in enkele spaarzame fases dat Oranje wel naar voren durfde te voetballen en Ecuador onder druk zette. Direct was het paniek in de defensie van de Zuid-Amerikanen”, besluit Driessen.