Virgil van Dijk krijgt lucht van kritiek en slaat terug naar Marco van Basten

Vrijdag, 25 november 2022 om 20:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:07

Virgil van Dijk heeft in de mixed zone direct gereageerd op de forse kritiek van Marco van Basten. De aanvoerder van het Nederlands elftal kan na afloop van de wedstrijd tegen Ecuador (1-1) niet veel met de woorden van de oud-wereldspits. "Hij is volgens mij nooit positief, dus wat moet je er dan mee?", zo tekent Voetbal International op uit de mond van Van Dijk.

Van Basten was bij de NOS kritisch op de rol van Van Dijk in de wanvertoning van Oranje. "Wie is de beste speler van het team? Dat is Virgil", stelde Van Basten. "Ik vind dat Virgil de hoofdrol op zich moet nemen. Als je ziet wat hij doet in balbezit: het is niet meer dan een bal opzij naar Aké en Timber. Die moeten het allemaal maar doen... Virgil moet het heft in handen nemen en het tempo opvoeren. Het gaat gewoon veel te langzaam. Hij moet zorgen dat er tempo in komt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is niet voor het eerst dat Van Basten kritiek uitte op Van Dijk. De analist legde uit het jammer te vinden dat Van Dijk niet al zijn mogelijkheden benut. "Hij is een hartstikke goede speler, maar hij onderneemt zo weinig. Laat hém een keer instappen of de bal voorwaarts geven bij het Nederlands elftal."

Van Dijk heeft er geen boodschap aan. "Het is makkelijk om vanuit Hilversum een analyse te maken", aldus de verdediger. "Ik wil niet zeggen dat ik een fantastische wedstrijd speelde, totaal niet zelfs. Maar de dingen die gezegd worden over dat ik faalde als aanvoerder: wat moet je daarmee? Ik sta altijd vooraan, ik leid het team op de beste manier mogelijk."

Oranje werd volgens Van Dijk afgetroefd op felheid. “Ik denk dat ze wat feller waren op het middenveld”, zei hij voor de camera van de NOS. “We verloren de bal te makkelijk en het baltempo lag denk ik te laag. Ze waren toch gewoon wat agressiever. Uiteindelijk pak je toch nog een resultaat, want we verloren niet. We hebben het nog in eigen hand. We hebben ons goed voorbereid en we waren er ook klaar voor. Ze hebben wel bijters op het middenveld: Méndez, Caicedo... Dat zijn wel jongens die op je hielen zitten en daar moet je slim mee omgaan. Ik denk dat dat wat lastig was en ze konden vaak counteren.”