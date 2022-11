Kenneth Perez wil één Oranjeklant niet meer terugzien in de basis

Donderdag, 24 november 2022 om 23:42 • Guy Habets

Kenneth Perez hoopt dat Vincent Janssen vrijdagmiddag geen basisplaats krijgt bij het Nederlands elftal. De Deense analist van ESPN is maandag geschrokken van het niveau dat de spits van Antwerp liet zien in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Senegal en zou, als hij zelf bondscoach was, Memphis Depay opstellen. Het maakt Perez niet uit dat die in de rust gewisseld zou moeten worden.

Bondscoach Louis van Gaal maakte donderdag bekend dat Depay maar een helft kan spelen tegen Ecuador en dus discussieerde de tafel van WK-praat op ESPN over de invulling van de drie offensieve posities. "Ik weet wel zeker dat Vincent Janssen niet speelt", zegt Perez. "Dat was zo'n teleurstellende prestatie. Je hebt Depay en Bergwijn, die ook niet goed speelde, en dan kun je Cody Gakpo daar nog achter op 10 zetten."

Later komt de Deense analist nog een keer terug op het spel van Janssen tegen Senegal. "Wat mij zo tegenviel aan Janssen is dat hij er staat voor de diepte, de ballen vasthouden en het doorvoetballen. Hij deed niets van dat alles. Bergwijn is een speler van alles of niets op die positie en dan kan ik het begrijpen dat je een keer slecht speelt, maar Janssen... Hij deed één keer iets goed op zo veel aanvallen."

Tenslotte hoopt Perez dat Van Gaal een oplossing vindt voor de moeizame opbouw bij Oranje. Frenkie de Jong kwam de ballen vaak halen en de voormalig middenvelder vindt dat Nederland meer opties moet hebben dan alleen De Jong te laten lopen. "Met drie centrale verdedigers verliep het heel stroef en als je de bovenliggende partij bent, is het toch lastig opbouwen. Je mist een stationnetje op het middenveld."