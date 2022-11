Van Gaal: ‘Nee, ik ga niet naar Ajax, en ik zal je uitleggen waarom, Valentijn’

Vrijdag, 11 november 2022 om 19:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:53

Louis van Gaal heeft vrijdagmiddag de WK-selectie van het Nederlands elftal toegelicht op de persconferentie in Zeist. De bondscoach van Oranje ging aan het eind van het persmoment in op een mogelijke functie bij Ajax na het WK, waarnaar gevraagd werd door Valentijn Driessen. "Ook al zou ik benaderd voor de Raad van Commissarissen van Ajax, dan zou ik het jou niet vertellen", zei Van Gaal aanvankelijk.

Volgens Driessen valt de naam van Van Gaal intern bij Ajax regelmatig. De Amsterdammers halen na het wereldkampioenschap in Qatar in ieder geval Danny Blind, de assistent-bondscoach van Van Gaal, terug als commissaris. Op een dergelijke rol van Van Gaal hoeft men in Amsterdam echter niet te rekenen. "Nee, ik zou er niet voor openstaan", aldus de bondscoach.

"En weet je waarom? Dat wil ik je ook wel uitleggen", zei Van Gaal vervolgens tegen Driessen. "Ik ben ook een keer technisch directeur geweest bij Ajax, misschien herinner je dat." De bondscoach vervulde die rol in het seizoen 2003/04. "Ik denk dat ik dan verantwoordelijk ben voor het technisch beleid. Dat werd niet geapprecieerd, toen." Van Gaal onderhield destijds een zeer moeizame band van toenmalig Ajax-trainer Ronald Koeman en vertrok binnen een jaar. Koeman zal Van Gaal na het WK opvolgen als bondscoach van Oranje.

Van Gaal zal nooit een rol als commissaris van een voetbalclub aanvaarden. "Ik ben al meerdere malen gevraagd om commissaris te worden van een club, maar ik ben niet een figuur die adviezen geeft en dat dan de rest van die raad zegt: 'Dat is geen goed advies.' In die tijd dat ik technisch directeur was, dan denk je toch niet dat iemand dat advies, dat komt van iemand met ervaring en dat steekhoudend is, in de wind slaat? Daar ben ik geen figuur voor. Daar kan ik niet tegen. Geen club hoeft me te bellen."