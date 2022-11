‘In de huidige vorm gaat Feyenoord niet meedoen om het landskampioenschap’

Donderdag, 10 november 2022 om 09:04 • Laatste update: 09:05

Rinus Israël gelooft niet dat Feyenoord zomaar mee gaat doen om het kampioenschap. De Rotterdammers kunnen donderdagavond op gelijke hoogte komen met koploper PSV, mits de inhaalwedstrijd tegen SC Cambuur gewonnen wordt. Door het puntenverlies van Ajax tegen Vitesse (2-2) kunnen de Amsterdammers op een achterstand van een punt worden gezet. Volgens Israël is de spanning in de Eredivisie vooral te danken aan de slechte vorm van Ajax.

Israël, die zelf tussen 1966 en 1974 het shirt van Feyenoord droeg, merkt op dat Feyenoord er dit seizoen 'niet sterker op is geworden'. "Er zijn heel goede spelers vertrokken als ik kijk naar Luis Sinisterra, Fredrik Aursnes en Tyrell Malacia", vertelt de 47-voudig international in gesprek met De Telegraaf. "Tot op de dag van vandaag hebben hun vervangers niet bewezen dat ze hetzelfde niveau hebben. Maar Feyenoord heeft hetzelfde probleem als waarmee Ajax worstelt. De betere voetballers zijn weg en het spel is nog lang niet zo goed als vorig jaar."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er zijn echter ook spelers die Israël wel kunnen bekoren. "Die Oostenrijker (Gernot Trauner, red.) vind ik echt heel goed en met die grote Hancko ernaast heeft Feyenoord een verdediger die ook nog een goede pass heeft. Achter hen staat met Bijlow geen keeper die angst heeft. God, wat vliegt hij er af en toe uit. Van mij mag dat eigenlijk nog wel een tandje minder wild, trouwens." Israël is van mening dat de spanning in de Eredivisie vooral wordt veroorzaakt door de huidige malaise bij Ajax. "Voor de competitie is het prachtig wat er nu gebeurt. Al zegt dit natuurlijk wel wat over een gebrek aan kwaliteit bij Ajax", aldus IJzeren Rinus.

"Ik heb de laatste wedstrijden niet gedacht dat we in deze vorm meedoen om het kampioenschap. Maar iedereen ziet dat Ajax verzwakt is en puur qua resultaat is het voor Feyenoord goed gelopen in het eerste half jaar. De ploeg heeft zich geplaatst voor de laatste zestien in de Europa League en in de competitie ziet het er nog steeds rooskleurig uit." Bij een overwinning op Cambuur komt Feyenoord donderdagavond op dertig punten uit dertien wedstrijden, evenveel als PSV. Ajax staat op 29 punten uit dertien wedstrijden. Aankomend weekend is de laatste speelronde voor het WK.