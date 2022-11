Lewandowski hangt flinke straf boven het hoofd door obsceen gebaar

Woensdag, 9 november 2022 om 11:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:44

Robert Lewandowski hangt mogelijk een extra schorsing boven het hoofd. De spits van Barcelona werd dinsdagavond in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Osasuna met een indirecte rode kaart van het veld gestuurd. Bij het verlaten van het veld maakte de aanvaller een snuifgebaar richting scheidsrechter Jesús Gil Manzano, wat hem wellicht op een flinke straf komt te staan.

Lewandowski zag al na elf minuten geel en werd na een half uur met zijn tweede gele kaart naar de kant gestuurd. De Poolse spits zette zijn elleboog in de hals bij David García en werd door Manzano voor de tweede keer in korte tijd op de bon geslingerd. Een aantal spelers van Barcelona beklaagde zich meteen bij de Spaanse arbiter, maar die weigerde zijn beslissing terug te draaien. Zelf liet Lewandowski zijn ongenoegen blijken bij het verlaten van het veld.

Eenmaal van het veld gestuurd maakte de aanvaller twee keer een gebaar van afkeuring van de beslissing van de arbiter door met zijn wijsvinger onder zijn neus te wrijven en vervolgens naar de arbiter te wijzen. Toen hij op het punt stond het veld te verlaten, herhaalde hij het gebaar, waarbij hij zich richtte tot de assistent-scheidsrechter en de vierde official. De gebaren zijn door Manzano opgenomen in het wedstrijdrapport, waardoor het aan de aanklager is om er een oordeel over te vellen.

In het ergste geval is Lewandowski de komende drie wedstrijden niet inzetbaar voor Barcelona. De centrumspits moet door zijn indirecte rode kaart sowieso één wedstrijd toekijken. Het gebaar kan hem op een extra schorsing van twee wedstrijden komen te staan. Barcelona komt niet meer in actie tot het WK. Op 31 december wordt het jaar afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. De eerste wedstrijden van het nieuwe kalenderjaar zijn die tegen Atlético Madrid (8 januari) en Real Betis (15 januari).