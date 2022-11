De Mos looft PSV-uitblinker: ‘Mijn favoriet kwam als strateeg tot zijn recht’

Maandag, 7 november 2022 om 17:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:49

Aad de Mos is lovend over Érick Gutiérrez. Volgens de trainer in ruste was de Mexicaanse middenvelder de grote uitblinker tijdens de gewonnen topper van PSV op Ajax (1-2). “Hij is zo waardevol voor het elftal”, aldus De Mos.

“PSV was heel goed aan de bal, in tegenstelling tot Ajax”, zegt De Mos in tegenover het Eindhovens Dagblad. “Ajax speelde heel slordig en was opbouwend erg matig. Hoe komt dat? Dat kwam natuurlijk door het goede positiespel zonder bal van PSV, dat als team veel beter speelt dan in de periode onder Roger Schmidt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Mos zag Gutiérrez zondag uitblinken in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax. “In de positie van strateeg kwam mijn favoriet weer tot zijn recht, dat is de trainer op het veld. In die wedstrijden speelt Gutiérrez een 8. Hij is zo waardevol en belangrijk voor het elftal. Dan functioneert hij het beste. Hij is zo belangrijk voor PSV”, aldus De Mos.

Of PSV nu met Gutiérrez ook een gooi naar de landstitel kan doen? Ja, zeker”, stelt De Mos. “Maar let op: Feyenoord haakt ook gewoon aan. Zij krijgen nu twee wedstrijden die ze op zeker ook gaan winnen, thuis tegen SC Cambuur en thuis tegen Excelsior, dus zij gaan mee in de flow. Ik denk dat we na PSV - AZ op 14 november moeten concluderen dat er drie titelkandidaten zijn.”