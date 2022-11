Schreuder gaat kapot: ‘Je flirt met ontslag als je tegen PSV die keuze maakt'

Maandag, 7 november 2022 om 08:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:25

Valentijn Driessen zou het niet raar vinden als Alfred Schreuder deze week zijn congé krijgt bij Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf heeft in zijn maandagse column geen goed woord over voor de tactische keuzes van de oefenmeester, en meent 'dat hij zichzelf steeds verder een doodlopende weg in dirigeert'. Met name het verkiezen van Devyne Rensch boven Daley Blind in de topper tegen PSV (1-2 verlies) zorgt voor veel vraagtekens bij Driessen.

Dat het publiek zich zondag tegen Schreuder keerde, is geen verrassing voor Driessen. "Zelfs iemand zonder trainersdiploma’s ziet dat Schreuders ploeg naarmate dit seizoen vordert steeds verder wegzakt. Terwijl je mag eisen dat de nieuwe trainer in deze fase, drie maanden na een hectische transferzomer – 220 miljoen euro verkocht en voor 105 miljoen gekocht – de puzzel wel heeft gelegd", schrijft de journalist.

Sommige keuze die Schreuder in die 'puzzel' maakt zijn bovendien onbegrijpelijk vanuit het oogpunt van Driessen. "Schreuder is de strijd aangegaan met Blind en heeft deze echte Ajacied – qua achtergrond en als speler – tweemaal achtereen gepasseerd. Het viel nog enigszins te begrijpen dat Schreuder tegen Rangers eens koos voor Owen Wijndal: de kwetsbaarheden van Blind wogen zwaarder dan zijn kwaliteiten. Het pakte redelijk goed uit mede omdat de ploeg van Giovanni van Bronckhorst onthutsend slecht is. Maar je flirt met snel ontslag als je vervolgens bij afwezigheid van Wijndal in de topper tegen PSV kiest voor Devyne Rensch."

De van origine rechtsachter moet het daarop flink ontgelden. "De rechtsbenige Rensch kan als linksachter nooit brengen wat Blind kan, terwijl Blind zijn kwetsbaarheden beter weet te maskeren dan Rensch. Het lukt Rensch zelfs op zijn favoriete positie als rechtsachter niet om de doorsnee Mexicaan Jorge Sánchez uit de basis bij Ajax te spelen. De beslissing had een verlammende werking op alle Ajacieden", zo luidt Driessens conclusie.