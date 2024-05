Ajax wil doorpakken na verwachte komst Farioli: ‘Hij kan bijtekenen’

De officiële aankondiging dat Francesco Farioli de nieuwe trainer van Ajax wordt laat nog even op zich wachten, zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers hebben volgens bronnen en de zaakwaarnemer van de 35-jarige coach op hoofdlijnen een akkoord bereikt over een contract tot medio 2027. Ajax is echter door zijn werkgever OGC Nice om geduld gevraagd.

Nice speelt woensdagavond om 20.00 uur nog een competitieduel in eigen huis met Paris Saint-Germain. Bij verlies is nummer vier Stade Brest, dat op een plek staat die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League, niet meer te achterhalen.

Ajax kan bij een nederlaag van les Aiglons in gesprek over de te betalen afkoopsom. Farioli heeft bij Nice nog een contract tot medio 2025. Mocht Farioli met zijn spelers ook na het duel met PSG nog zicht houden op Stade Brest, dan moet Ajax volgens De Telegraaf ‘formeel in de wachtkamer’ tot volgende week maandag.

De juristen van Ajax zijn al druk bezig om het persoonlijk akkoord met Farioli in orde te maken. De jonge coach is dan ook hard op weg om in de Johan Cruijff ArenA de definitieve opvolger van interim-trainer John van ‘t Schip te worden. Alleen als Nice de hoofdprijs voor Farioli vraagt kan de deal nog klappen.

Hij geldt als het redelijk goedkoop alternatief van de clubloze Graham Potter en Erik ten Hag, die eveneens op de driekoppige shortlist van Ajax stonden.

Clubwatcher Mike Verweij weet verder te melden dat de precieze invulling van de staf van Farioli bij Ajax nog moet plaatsvinden, maar dat het zeker is dat hij meerdere assistenten mee wil nemen.

Voor Dave Vos is in ieder geval plek in de technische staf van Farioli. De 41-jarige trainer staat dit seizoen voor de groep bij de Amsterdamse beloften. Hij wordt gezien als toekomstig hoofdcoach van Ajax en kan bijtekenen. Voor Vos ligt naar verluidt een contract tot de zomer van 2026 klaar. Bij Potter was Vos eerste assistent geweest. Hoe Farioli zijn rol ziet, is nog niet duidelijk.

