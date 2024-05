V/d Boomen over uitspraak tegen Van 't Schip: 'Was echt een misstap van me'

Branco van den Boomen kijkt terug op een moeizaam seizoen, zowel voor Ajax als voor zichzelf. Mede door een vervelende knieblessure is het hem niet gelukt om een onbetwiste basisspeler te worden.

Volgens Van den Boomen heeft het meerdere oorzaken dat hij dit seizoen minder goed uit de verf kwam dan verwacht. “Ik denk dat ik een speler ben die veel diepgang om zich heen nodig heeft. Dan kan ik mijn passing, mijn grootste kwaliteit, het best gebruiken”, zegt hij tegenover Voetbal International. “Dat vind ik dit seizoen onze grootste zwakte: dat we te weinig diepte hebben, waardoor we de linies van de tegenstander niet uit elkaar trekken en achter de laatste lijn niet gevaarlijk zijn.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook zijn knieblessure, waardoor de 28-jarige middenvelder 15 wedstrijden miste, noemt Van den Boomen als oorzaak. Hij steekt de hand echter ook in eigen boezem. “Mijn reserverol heb ik misschien niet altijd goed gemanaged. Omdat ik ook een jongen ben die snel geïrriteerd kan raken als het niet gaat hoe ik wil. Ik leer daar wel beter mee omgaan, maar dat is niet altijd goed gegaan dit seizoen.”

Van den Boomen is van mening dat hij in zijn invalbeurten meer gedoseerd had moeten spelen. “Ik baal heel erg van de uitwedstrijd tegen AZ (2-0, red.) van een paar maanden geleden. Ik kwam toen net terug van een knieblessure en had die donderdag 120 minuten gespeeld tegen Bodø/Glimt. Drie dagen later moesten we alweer tegen AZ.”

De linkspoot gaf destijds tegen trainer John van ‘t Schip aan dat hij fit genoeg was voor een basisplaats. “Met al mijn ervaring had ik toen moeten aangeven dat ik daar nog niet klaar voor was. Dat is echt een misstap geweest van me. Ik moet mijn lichaam nu wel goed genoeg kennen om te zeggen: ‘Oké, je komt terug van drie maanden revalideren, je speelt 120 minuten op donderdag, dan kan je drie dagen later niet alweer starten.’ Want nu speelde ik een slechte wedstrijd en daardoor belandde ik weer op de bank.”

Van den Boomen is van mening dat veel spelers dit seizoen niet in hun kracht konden spelen. Het komt in zijn ogen vooral doordat er een mix ontbreekt in de selectie en er nu te weinig spelers met diepgang zijn. “De enige die dat echt heeft in onze selectie, is Carlos Forbs. Misschien hadden we die meer moeten gebruiken, want dat is wel een jongen met kwaliteiten, zijn snelheid is echt een wapen. Maar het is ons niet goed genoeg gelukt om hem in zijn kracht te brengen.”

De voormalig speler van Toulouse wil zich komend seizoen revancheren en verwacht daarom nog steeds speler van Ajax te zijn. “Wat mij betreft wel, ik wil het liefst gewoon blijven. Zo ben ik altijd wel: ik wil iets rechtzetten. Dit jaar was van mij zelf ook gewoon slecht, van de club ook. Daar hoeven we niet over te liegen, het was gewoon heel teleurstellend.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties