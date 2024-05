‘Clubleiding Ajax had voorkeur voor twee Nederlandse trainers boven Farioli’

Ajax hoopt en verwacht binnen twee weken Francesco Farioli aan te stellen als de nieuwe hoofdtrainer, zo meldt het Algemeen Dagblad. De huidige trainer van OGC Nice was volgens de ochtendkrant voor de clubleiding van Ajax echter niet de eerste keus.

Het AD schetst dat het sterk de vraag is in hoeverre er straks rust is op het politieke slagveld bij Ajax. Voormalig hoofdtrainer Maurice Steijn en technisch directeur Sven Mislintat botsten in de zomer van 2023 direct met elkaar. De Duitser wilde het liefst een buitenlandse trainer aanstellen, maar liet zich uiteindelijk intern overhalen om toch voor een Nederlandse kandidaat te kiezen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De huidige directie, met technisch directeur Alex Kroes en de van zijn visie overtuigde directeur voetbal Marijn Beuker, zijn er ruim een jaar later ook van overtuigd dat Ajax op zoek moet naar een buitenlandse oefenmeester. “Zij zagen hun vooruitstrevende wens bij het conservatieve Ajax ook op weerstand stuiten”, schrijft het AD.

Farioli was niet de topkandidaat van de Amsterdammers. De jonge coach stond op een driekoppige shortlist, maar Graham Potter had lange tijd de beste papieren om de nieuwe trainer van Ajax te worden.

Nadat de momenteel clubloze Engelse manager afhaakte, werden binnen de clubleiding de namen van twee andere trainers geopperd. Frank de Boer en Dick Schreuder werden gezien als Nederlanders die veel beter bekend zijn met de druk en krachtenvelden die in de hoofdstad loskomen.

Hoe Feyenoord-target Schreuder Spanje in extase bracht met ‘Dicki-taka-voetbal’

Voetbalzone sprak eerder deze maand uitgebreid met Dick Schreuder over zijn debuutseizoen bij CD Castellón. Lees artikel

Kroes en Beuker hadden zich echter al hard gemaakt voor de komst van de jonge en voor velen onbekende Farioli van Nice te gaan. Volgens clubwatcher Johan Inan van het AD maken beide directeuren zich daarmee meteen kwetsbaar en halen ze zich nog meer werk op de hals. "Nog los van de interne weerstand dienen zij door hun keuze voor de onervaren Farioli nog meer voorwaarden te scheppen om het project te laten slagen."

Farioli en zijn zaakwaarnemer hebben te horen gekregen dat het voor hem pleit dat hij 'onbevangen en onbevooroordeeld’ bij Ajax kan binnenstappen. Als de club in rustig vaarwater terechtkomt, kan de 35-jarige Italiaan zich enkel en alleen bezig houden met de selectie.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties