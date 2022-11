Bergwijn lijkt brok in keel te krijgen: ‘Dit is een kutfase. Een klotefase'

Zondag, 6 november 2022 om 19:16 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:20

Steven Bergwijn is diep teleurgesteld in het optreden van zijn ploeg. In gesprek met Hans Kraay junior blikt de aanvaller van Ajax terug op het verloren Eredivisie-duel met PSV (1-2) en concludeert hij dat de Amsterdammers momenteel in een ‘kutfase’ zitten.

“Wat ik van ons vond? Slecht”, opent Bergwijn na afloop van het duel met de Eindhovenaren. “Het was gewoon slecht. Het is normaal dat er spanning is, maar je moet wel blijven voetballen. En dat hebben we vandaag niet gedaan. Ook de aanvallende speelstijl heeft vandaag helemaal niets opgeleverd. Het was gewoon slecht. Het was niet Ajax, zo simpel is het.”

“Ik moet eerlijk zeggen dat het van beide kanten niet best was”, vervolgt Bergwijn. “Ik had ook niet echt meer het gevoel dat we een goal zouden maken. Op een gegeven moment gingen we pompen en kregen wat mogelijkheden, maar dit is Ajax niet en dit is niet hoe wij willen voetballen. Ik heb geen idee waar het aan ligt. Ik denk dat we genoeg kwaliteiten hebben, want aan het begin van het seizoen viel de bal ook van alle kanten binnen en deden we gewoon wat we moesten doen. Nu zitten we gewoon in een kutfase en daar moeten we uit.”

In de slotfase werd er door het publiek in Amsterdam ‘Schreuder, rot op’ gescandeerd. Bergwijn wil niet reageren op de leuzen uit de Johan Cruijff ArenA. “Dat is hun mening, maar wij moeten gewoon doen wat we moeten doen. Ik hou me niet met het publiek bezig. Je kan wel zeggen dat ik uitkijk naar het WK. We zitten gewoon in een klotefase, heel simpel.”