‘Voordat ik bij Ajax terechtkwam, leek PSV mijn club te gaan worden’

Donderdag, 3 november 2022 om 12:59 • Guy Habets • Laatste update: 13:07

Het had weinig gescheeld of Devyne Rensch had niet de jeugdopleiding van Ajax, maar die van PSV doorlopen. Dat vertelt hij in een groot interview met Voetbal International. De rechtervleugelverdediger mocht op proef komen in Eindhoven, maar werd daar afgewezen. Na twee keer meetrainen op Sportpark De Toekomst had Ajax genoeg gezien en mocht Rensch daar wel aansluiten.

De nu negentienjarige verdediger kon als jongeling kiezen tussen de nodige clubs. "Voordat ik bij Ajax terechtkwam, leek PSV mijn club te gaan worden", zegt Rensch tegen VI. "Ik heb stage in Eindhoven gelopen. Na een paar weken kreeg ik echter een brief dat ik was afgewezen. De argumentatie was wel best apart, weet ik nog. In die brief stonden allerlei punten waarin ik niet goed genoeg was, maar het leek niet op mij van betrekking te zijn. Zoals bijvoorbeeld techniek, terwijl dat juist mijn beste eigenschap was."

Rensch vermoedt dan ook dat er andere redenen ten grondslag lagen aan de beslissing van PSV dan in die brief terug te lezen was. "Ik denk dat ze het gewoon te complex vonden als ik daar zou gaan voetballen. Lelystad was te ver weg, dus dan moest ik in een gastgezin en zo. Maar natuurlijk was het hun goed recht om me af te wijzen en ik denk dat het zo had moeten zijn."

Bij Ajax werd de rechtsback wel in de opleiding opgenomen. Rensch is nog altijd heel erg gelukkig dat het uiteindelijk zo is gelopen en dat hij zich een jeugdproduct van de Amsterdamse club mag noemen. "Vervolgens kreeg ik bij Ajax de kans en ze gaven aan dat ik vijf keer mee mocht trainen. Na twee trainingen hadden ze al voldoende gezien en werd ik aangenomen. Niet alleen qua opleiding, maar ook de praktische kant qua afstand was dat alleen maar beter voor mij."