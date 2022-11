‘Wie vertrekt er in het kielzog van Ihattaren? Blind of Schreuder?’

Woensdag, 2 november 2022 om 08:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:46

De reserverol van Daley Blind op bezoek bij Rangers (1-3) kan mogelijk het vertrek van de verdediger bij Ajax aankondigen, zo stelt Valentijn Driessen. Trainer Alfred Schreuder gaf in het Champions League-duel op Ibrox verrassend de voorkeur aan Owen Wijndal, die de strijd op slag van rust geblesseerd moest staken vanwege een enkelblessure. Niet Blind, maar rechtsback Devyne Rensch was vervolgens zijn vervanger.

Volgens Driessen rijst na het passeren de vraag wie er in het kielzog van Mohamed Ihattaren vertrekt uit Amsterdam: Blind of trainer Alfred Schreuder? “Door Blind te passeren, heeft Schreuder de boel op scherp gezet in Amsterdam. De international beleeft een dramatisch seizoen, maar hoefde evenals aanvoerder Dusan Tadic nooit te vrezen voor zijn basisplaats”, zegt Driessen in de De Telegraaf. “Nu heeft Schreuder, die door het handhaven van Blind en Tadic zwaar onder vuur lag, de status aparte van de verdediger opgeheven.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De columnist verwacht dat Blind ‘nooit genoegen zal nemen’ met een reserverol bij Ajax. “Schreuder kan deze strijd alleen winnen als hij zonder Blind resultaten boekt met Ajax. In iedere andere situatie moet Schreuder vrezen.” Volgens Driessen wordt de rol van Danny Blind, die in de zomer van 2021 koos voor een rol als assistent-bondscoach bij Oranje onder Louis van Gaal, bij Ajax ook interessant. De vader van Daley Blind keert in januari 2023 terug bij de Amsterdammers als technisch commissaris. “In hoeverre kiest de vader, die zich op de achtergrond heel nadrukkelijk manifesteert bij Ajax als technische man, voor zijn zoon of voor trainer Alfred Schreuder en de toekomst van Ajax?”, vraagt Driessen zich af.

Ajax betaalde in 2018 minimaal zestien miljoen euro aan Manchester United om Blind terug te halen. Sindsdien speelde hij 188 van de 216 officiële duels van Ajax, zo rekende Mike Verweij namens De Telegraaf uit. “De 28 keer dat hij niét in actie kwam, was vijftien keer door een blessure, zevenmaal door de hartproblemen waarmee hij kampte, één duel door ziekte, één wedstrijd vanwege een schorsing.” Blind werd daarnaast drie keer gespaard tijdens bekerwedstrijden tegen amateurs. Alleen in januari 2021, op bezoek bij AZ, werd Blind eens eerder gepasseerd en moest hij genoegen nemen met een reserverol.