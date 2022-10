'God' Zlatan baart opzien met curieuze uitspraak: ‘Frankrijk heeft mij nodig'

Maandag, 31 oktober 2022 om 07:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:38

Zlatan Ibrahimovic staat bekend om zijn opmerkelijke en enigszins arrogante uitspraken richting zijn criticasters. De 41-jarige spits van AC Milan is nog steeds herstellende van een zware knieblessure, maar weet desondanks toch weer de headlines te halen. De Zweed laat zich laatdunkend uit over het Franse voetbal.

"Sinds ik Frankrijk heb verlaten, is alles ingestort”, zegt Ibrahimovic voor de camera van CANAL+. "Er zijn geen interessante onderwerpen meer om over te praten. Frankrijk heeft mij nodig, maar ik heb Frankrijk niet nodig. Kijk, je hebt Mbappé, Neymar en Messi, maar dat is niet genoeg. Omdat jullie God niet hebben.”

Ibrahimovic speelde tussen 2012 en 2016 vier seizoenen voor Paris Saint-Germain, waarin hij goed was voor 156 doelpunten in 180 officiële wedstrijden. Met dit aantal goals is hij de derde topscorer aller tijden van de Franse grootmacht achter Edinson Cavani en Kylian Mbappé. In Parijs kon Ibrahimovic twaalf prijzen op zijn palmares bijschrijven. Zo won hij onder meer vier keer op rij de Ligue 1.

AC Milan maakte afgelopen zomer bekend dat de Zweed zijn contract tot medio 2023 heeft verlengd. Milan werd afgelopen seizoen kampioen in Italië, maar de inbreng van Ibracadabra was niet gigantisch groot. De spits kwam uiteindelijk tot 23 wedstrijden in de Serie A, waarvan hij er elf in de basis stond. Zlatan maakte in totaal acht goals en moest door blessureleed voornamelijk in de slotfase van het seizoen toekijken. Daadwerkelijk minuten maken zal Ibrahimovic in 2022 naar alle waarschijnlijkheid niet gaan doen. Hij is herstellende van een knieoperatie en zal pas in januari weer beschikbaar zijn.

Ibrahimovic begon zijn carrière in de jeugd van Malmö FF. Via Ajax, Juventus, Internazionale en Barcelona kwam hij in 2010 voor het eerst bij AC Milan te spelen. De aanvalsleider speelde in totaal 159 wedstrijden voor de huidig kampioen van de Serie A en maakte over twee periodes 92 doelpunten. In totaal schoot de topspits 492 keer raak in zijn gehele loopbaan. In zijn interlandloopbaan bij Zweden maakte hij 62 doelpunten in 121 duels. Vorig jaar werd het contract met de aanvaller ook al met een jaar verlengd.