‘Zlatan Ibrahimovic ziet gewenste aanwinst voor AC Milan bij Ajax’

Casimir Westerveld is in beeld voor een functie bij AC Milan, zo schrijft La Repubblica. De Head of Development van Ajax moet een belangrijke rol gaan vervullen bij de Onder 23 van de Italiaanse club. Westerveld zou zijn voorgedragen door Zlatan Ibrahimovic.

Dat Milan bij Ajax kijkt voor versterkingen binnen de club is niet geheel toevallig, daar Ibrahimovic sinds kort een rol als senior adviseur vervult bij de club. De Zweed, oud-speler van Ajax, heeft zijn oog laten vallen op Westerveld als manager van de nieuw te creëren Onder 23.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Milan is al enige tijd bezig met de oprichting van een tweede team. Plan is om dit elftal mee te laten draaien in de Serie C, het derde niveau in Italië. De uiteindelijke goedkeuring daarvoor hangt onder meer af van het financiële plaatje.

Ook dient een club zich eerst terug te trekken uit de Serie C, alvorens Milan zich kan inschrijven. Belangrijkste kandidaat om op de bank plaats te nemen lijkt Daniele Bonera, voormalig centrale verdediger en huidig lid van de technische staf van Stefano Pioli.

Westerveld vervult sinds 2006 verschillende functies binnen de jeugdopleiding van Ajax en doet tegenwoordig dienst als Head of Development. Hij begon als jeugdtrainer en was vervolgens ook actief als technisch coördinator en analist.

Westerveld is als Head of Development verantwoordelijk voor de afdelingen jeugdopleiding, jeugdscouting en studie, waarbij het doel is om de doorstroom van jeugdspelers binnen Ajax te optimaliseren.

Tussen 2012 en 2014 maakte hij een kort uitstapje naar Almere City. Hierna opteerde Westerveld voor een terugkeer bij Ajax als jeugdcoördinator. De Amsterdammers besloten hem in 2018 te promoveren tot hoofd jeugdscouting.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties