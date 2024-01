Van Basten gaat niet mee in hype bij Oranje: ‘Redde het bij Feyenoord niet’

Marco van Basten gaat niet mee in de hype rond Joshua Zirkzee. De spits van Bologna is bezig aan een sterk seizoen en wordt langzaam in verband gebracht met Oranje, maar volgens de drievoudig Gouden Bal-winnaar wordt er te hard van stapel gelopen.

"De afgelopen jaren is hij nou niet heel succesvol geweest, in die zin dat hij geen topscorer is geworden in Duitsland of zo", begint Van Basten zijn analyse bij Ziggo Sport. "Als jij een hele goede speler bent, sta je er al als je achttien of negentien jaar bent."

Van Basten ziet zeker dat Zirkzee kwaliteit heeft. "Hij bewijst dat hij over een goede technisch beschikt en kan ook scoren, maar hij speelt wel op een niveau met Bologna waardoor je niet kan zeggen: deze man is zo goed..."

La Gazzetta dello Sport pakte deze week uit met een graphic waarin Zirkzee werd vergeleken met Ruud Gullit, Samuel Eto'o, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic en Mohamed Salah.

Volgens de Gazzetta dello Sport is Joshua Zirkzee een mix van Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto’o, Ruud Gullit, Marco van Basten, Mohamed Salah, Ronaldinho en Dennis Bergkamp. pic.twitter.com/XCTSpuDnia — Wesley Victor Mak ???? (@WesleyVictorMak) January 3, 2024

"Alle namen die Gazzetta noemt zijn jongens die uitblinken in de Champions League en domineren", gaat Van Basten verder. "Dat moet hij nog maar laten zien. Ik vind dat we heel hard van stapel lopen. Ik zou nog even rustig blijven. Hij laat zien dat hij goede techniek heeft en goed kan voetballen, maar er is nog een hele lange weg te gaan om de top te bereiken."

Van Basten verbaast zich onder meer over de weg die Zirkzee tot dusver bewandeld heeft. "Ik vind zijn lijn een vreemde. Hij ging van Feyenoord naar Bayern München. Als je nou zo goed bent, kun je toch bij Feyenoord in het eerste komen? Bij Bayern heeft hij het ook niet gered. Niet slim."

"Bij Ajax en PSV zie je dat ook. Jonge jongens hebben de beste mogelijkheden om door te breken in Nederland. De competitie is lang niet zo zwaar als in Engeland, Duitsland of Spanje. Als je achttien of negentien bent en goed kan voetballen, kan je je perfect ontwikkelen en laten zien in de Eredivisie."

Van Basten adviseert jonge talenten om zich zo lang mogelijk te ontplooien in Nederland. "De Bundesliga of Premier League is daar te goed en te zwaar voor, tenzij je van het niveau Cristiano Ronaldo bent. Dan ben je een uitzonderlijk geval. Nederland is de ideale competitie om daarna de stap te maken naar een betere competitie."

