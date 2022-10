Oranje-international was 'te lui om te lopen’: ‘Daar ben ik heel eerlijk in’

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 12:22 • Laatste update: 12:53

Het moet raar lopen, wil Mark Flekken deze winter niet met het Nederlands elftal naar het WK in Qatar gaan. De doelman van SC Freiburg maakt indruk in de Bundesliga en is door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de 39-koppige voorselectie van Oranje. In gesprek met Voetbal International gaat Flekken dieper in op zijn rol als doelman, benoemt hij de keepers waar hij tegenop kijkt en legt hij uit hoe hij is begonnen.

Flekken is geen geboren doelman. De 29-jarige sluitpost begon in zijn jonge jaren als veldspeler. "Tot mijn tiende heb ik altijd gevoetbald. In de jeugd heb ik op alle posities wel gestaan. Maar ik was te lui om te lopen, daar ben ik heel eerlijk in. Ik liep niet graag. Toen de keeper in ons jeugdteam stopte, werd mij gevraagd of ik wilde keepen. Toen was de keuze snel gemaakt. Mijn vader heeft wel altijd gezegd dat ik bij mijn keuze moest blijven als ik besloot om te gaan keepen. Dat heeft volgens mij niet heel slecht uitgepakt."

Flekken kijkt met speciale bewondering naar Jan Oblak. "Dat is echt een supergoede keeper. Manuel Neuer heeft ook heel veel kwaliteiten. Op zijn eigen manier. Daarnaast heb je de extreem goed voetballende keepers als Marc-André ter Stegen en Ederson. Zij kunnen een bal heel makkelijk wegleggen. Als je ziet hoe Ederson een pass verstuurt over tachtig meter, dat zijn dingen die ik niet kan. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten."

Voor Flekken maakt het niet uit in welk systeem hij moet opereren. De doelman speelt bij Freiburg in een ander systeem dan waar Van Gaal mee op de proppen komt bij Oranje. "Dit seizoen spelen we regelmatig met vier verdedigers", aldus de Limburger. "Maar ik heb voldoende ervaring met drie of vijf verdedigers. Ik speel persoonlijk liever met vier achterop. Ik ben een voetballende keeper. Als je met vijf verdedigers speelt, valt dat een beetje weg. Dan heb je meteen een van de drie centrale verdedigers voor je neus staan."