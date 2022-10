‘Gebrek aan speeltijd knaagt: zomers vertrek dreigt bij Barcelona’

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 10:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:52

Ansu Fati is niet tevreden over het aantal speelminuten dat hij krijgt onder Xavi. De aanvaller is van mening dat hij meer kansen verdient er heeft er via zijn zaakwaarnemer op aangedrongen dat de situatie hem niet kan bekoren. Mocht de situatie niet veranderen, dan dreigt de aanvaller de deur van het Spotify Camp Nou volgend jaar achter zich dicht te trekken, beweert Sport. Barcelona maakt zich echter geen enkele zorgen, daar Fati een ontsnappingsclausule van één miljard euro heeft.

Fati is het hele seizoen nog niet verzekerd geweest van een basisplaats. In LaLiga mocht hij het twee keer vanaf het eerste fluitsignaal laten zien (tegen Villarreal en Real Mallorca), terwijl Xavi hem in de Champions League één keer op het wedstrijdformulier zette (tegen Viktoria Plzen). In totaal kwam de buitenspeler dit seizoen elf keer in actie in competitieverband. Daarin wist hij drie keer het net te vinden. Vorig seizoen stopte de teller bij tien wedstrijden in LaLiga, waarvan drie als starter.

De huidige status heeft ertoe geleid dat Fati's zaakwaarnemer Jorge Mendes de clubleiding van Barcelona zou hebben gewaarschuwd dat de aanvaller deze zomer zou kunnen vertrekken, indien de situatie niet verandert. De flankspeler is ongeduldig en vindt dat hij recht heeft op meer kansen in de hoofdmacht. Bij Barcelona ligt men echter niet wakker van de dreigementen. Fati verlengde in oktober vorig jaar zijn contract tot medio 2027 en zag een ontsnappingsclausule worden opgenomen van één miljard euro.

Fati werd geboren in Bissau, de hoofdstad van Guinee-Bissau. Na een burgeroorlog in dat land besloot zijn familie in 2006 te vluchten naar Portugal, waar zijn vader een voetbalcarrière wilde beginnen die uiteindelijk mislukte. De familie Fati vertrok niet veel later naar Spanje, waarna Ansu werd opgenomen in de jeugdopleiding van Sevilla. In 2012 maakte hij de overstap naar Barcelona, waar hij in 2019 zijn debuut maakte in de hoofdmacht. Sindsdien staat de teller op 83 officiële wedstrijden, waarin hij 26 keer wist te scoren en twaalf keer als aangever diende.