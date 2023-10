Brighton verliest in aanloop naar Ajax en ziet tweetal geblesseerd uitvallen

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 18:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:08

Manchester City heeft zaterdag na twee opeenvolgende Premier League-nederlagen op rij eindelijk weer in competitieverband weten te winnen. De ploeg van manager Josep Guardiola was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Brighton & Hove Albion. Julián Álvarez en Erling Braut Haaland bezorgden City een uitstekende start aan het duel, waarna Ansu Fati in de tweede helft de spanning in de wedstrijd toch nog terugbracht. Voor Brighton is het uitvallen van Danny Welbeck en Solly March richting de clash met Ajax een flinke domper.

Het duel in het Etihad Stadium ving aan zonder Nederlandse inbreng. Nathan Aké begon bij City op de bank, terwijl Bart Verbruggen, Joël Veltman en Jan Paul van Hecke bij de bezoekers genoegen moesten nemen met een reserverol. Brighton moest het stellen zonder sterkhouders Pervis Estupiñán en Julio Enciso en keek al vroeg tegen een achterstand aan.

Jeremy Doku, die in het eerste bedrijf nagenoeg ongrijpbaar was, gaf Pascal Gross met een versnelling op de achterlijn het nakijken, waarna hij de bal terugtrok op de vrijstaande Álvarez: 1-0. Het bleek niet de enige vroege domper voor Brighton en De Zerbi.

Na ruim een kwartier spelen moest Danny Welbeck zich al laten vervangen met een ogenschijnlijke hamstringblessure. De spits is hierdoor een groot vraagteken voor het Europa League-treffen met Ajax van aanstaande donderdag.

Nauwelijks bijgekomen van deze tegenslag kreeg Brighton alweer een nieuwe tik te verwerken. Carlos Baleba leverde simpel in bij Haaland, die vervolgens genadeloos toesloeg: 2-0. De ploeg van Guardiola nam in het restant van de eerste helft gas terug, waardoor Brighton nog enige hoop hield op een resultaat.

De Zerbi besloot Veltman in de rust in de ploeg te brengen voor Milner, die geen enkele grip had op de watervlugge Doku. City leek op weg naar een probleemloze zege, maar door het inbrengen van Ansu Fati wisten the Seagulls zich terug in de wedstrijd te knokken.

Kaoru Mitoma zag hoe zijn voorzet verdedigd kon worden door Manuel Akanji. De verdediger van City schoof de bal echter zo in de voeten van Fati, die hierdoor de hoek voor het uitkiezen had: 2-1. Met de aansluitingstreffer kwam de spanning in het duel terug, al slaagde Brighton er hierna niet meer in om ook nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. City eindigde het duel in de slotseconden nog met tien man doordat Akanji zijn tweede gele kaart kreeg voor een overtreding op Fati.