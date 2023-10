Advocaat snapt niks van Ajacied: ‘Hoe kunnen ze zeggen dat dit een topper is?’

Donderdag, 26 oktober 2023 om 23:53 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:11

Josip Sutalo heeft donderdagavond weinig indruk gemaakt op Dick Advocaat en Wim Kieft. De analisten blikken bij Veronica terug op het met 2-0 verloren Europa League-duel van Ajax met Brighton & Hove Albion, en daarbij komt de verdediger er niet goed vanaf. “Hoe kunnen ze zeggen dat dat een top-voorstopper is?”, vraagt Advocaat zich bijvoorbeeld af.

“Defensief stond het best redelijk”, blikt de voormalig trainer terug op de wedstrijd van Ajax. “Maar als je er zelf niks tegenoverstelt... Dan blijf je naar achteren lopen.”

Hoewel Ajax verdedigend dus redelijk goed stond, is er volgens Advocaat toch op één dissonant: Sutalo. “Ik vraag me af of dat een voorstopper is, maar hij kan helemaal niet verdedigen. Totaal niet.”

“Hoe kunnen ze dan zeggen dat dan een top-voorstopper is? Ook vandaag weer”, vervolgt Advocaat over de 23-jarige Kroaat, die afgelopen zomer voor ruim twintig miljoen euro overkwam van Dinamo Zagreb.

Kieft is het met zijn collega-analist eens. “Dick, we hadden het daar van de week ook over. Je kan slecht in vorm zijn. Maar dan nog zie je of een speler kwaliteit heeft of niet. Aan een trap, of een aanname, of weet ik veel wat. Ik heb dat echt nog geen één keer gezien bij hem.”

Vervolgens worden er beelden ingestart van de 2-0 van Ansu Fati, waarbij Sutalo een ongelukkige rol speelt. “Hij geeft veel te veel ruimte weg”, constateert Advocaat. “Omdat zij (Brighton, red.) wel het initiatief nemen als ze die bal hebben, en dan kan het ook een keer verkeerd gaan.”

“Hij staat veel te ruim, hij geeft hem (Fati, red.) de ruimte om te schieten. Hij moet er korter op staan. Een goede voorstopper geeft die ruimte niet”, besluit de analist.