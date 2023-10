Dolend en stuurloos Ajax lijkt op het juiste moment te komen voor Brighton

Donderdag, 26 oktober 2023 om 14:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:28

Brighton & Hove Albion degradeerde ruim twintig jaar geleden bijna naar het amateurniveau in Engeland. Anno 2023 spelen the Seagulls echter in de Europa League en zijn er complimenten in overvloed vanwege het aanvallende en gedurfde spel. Graham Potter zette de weg naar boven in en onder diens opvolger Robert De Zerbi wil Brighton structureel meedoen met de beste clubs in de Premier League. In aanloop naar de clash met Ajax van donderdag laat clubwatcher Brian Owen van de lokale krant The Argus op verzoek van Voetbalzone zijn licht schijnen over het opgeleefde Brighton.

Door Rian Rosendaal

Owen is onder de indruk van de in september 2022 aangestelde De Zerbi. "Hij heeft vorig jaar een goed voetballend elftal onder handen genomen en verder ontwikkeld. Brighton speelt onder zijn leiding met meer durf dan onder Potter, De Zerbi is namelijk niet bang om risico's te nemen. Het elftal maakt dan ook beduidend meer doelpunten, al is ook het aantal tegendoelpunten gestegen. Hij heeft tot op zekere hoogte de handrem van Potters team gehaald." Brighton wist in de eerste 9 speelronden in de Premier League 22 keer het net te vinden. Aan de andere kant werden achttien treffers geïncasseerd, wat aangeeft dat er inderdaad risico's kleven aan het spel van Brighton.

Onder Roberto De Zerbi speelt Brighton zeer aanvallend voetbal.

De Zerbi borduurt dus, zij het met nog meer aanvallende intenties, voort op het werk van Potter in het Amex Stadium. "En daar is hij Potter ook zeer dankbaar voor", vult Owen aan. "De manier waarop Brighton doorgaans van achteruit speelt is erg moedig. Tegenstanders worden als het ware uitgenodigd om druk te zetten op de verdediging. Maar ook het feit dat de Brighton-verdedigers hun tegenstanders overal volgen is indrukwekkend, zelfs als dat betekent dat ze hun vertrouwde gebied op het veld achterlaten", aldus de Brighton-volger, die diverse jonge en talentvolle spelers heeft zien opbloeien sinds de komst van De Zerbi naar Zuid-Engeland.

"Kaoru Mitoma, Evan Ferguson en Julio Enciso kwamen onder Potter niet echt in het hoofdstuk voor, maar zijn sinds de komst van De Zerbi belangrijke pionnen voor Brighton. Misschien waren ze in het Potter-tijdperk ook wel doorgebroken, maar dat zullen we nooit weten." Net als veel Premier League-clubs heeft Brighton de nodige buitenlandse spelers, onder wie Jan Paul van Hecke. "Hij heeft flinke stappen gezet op voetballend gebied en met zijn passing. Een sterke verdediger was Van Hecke al. Met Adam Webster die een moeilijke fase heeft gekend, zou ik zeggen dat 'JP', zoals we hem hier noemen, de eerste keus is om naast Lewis Dunk het hart van de verdediging te vormen." Ondanks de mooie woorden van Owen werd Van Hecke in de topduels met Liverpool (2-2) en Manchester City (2-1 nederlaag) slechts als invaller gebruikt door zijn Italiaanse coach.

Nederlands Brighton

De nieuwe Oranje-doelman Bart Verbruggen bleef tegen Manchester City 90 minuten op de bank zitten, maar dat zegt volgens Owen niet zoveel. "De kans is des te groter dat hij donderdag gewoon speelt tegen Ajax. Hij is een paar keer de fout ingegaan met de bal aan zijn voet, maar buiten dat straalt hij veel zelfvertrouwen uit en past hij perfect in de filosofie van De Zerbi. Ik ben ervan overtuigd dat Verbruggen op termijn de onbetwiste eerste doelman wordt, al is het momenteel echt 50/50 met zijn voornaamste concurrent Jason Steele." Laatstgenoemde was zaterdag in de eerste twintig minuten van het bezoek aan Manchester City niet opgewassen tegen inzetten van Julián Álvarez en Erling Braut Haaland. Buiten dat maakte de 33-jarige keeper een goede indruk, waardoor Verbruggen inderdaad moet vechten om zijn plek onder de lat.

Joël Veltman is zeer populair bij de Brighton-aanhang.

Joël Veltman was eveneens bankzitter, al verscheen hij na rust op het veld. En dat was broodnodig ook, zo oordeelt Owen. "James Milner beleefde als rechtsback echt een nachtmerrie tegen de haast ongrijpbare Jérémy Doku. Veltman had veel meer grip op eerst Doku en later Jack Grealish. De Brighton-fans zijn sowieso gek op Veltman omdat hij altijd zo stabiel en strijdbaar is als verdediger. In balbezit vind ik hem ondergewaardeerd en het is gewoon een zeer betrouwbare speler." Over spelers afkomstig uit de Eredivisie zijn lang niet altijd dergelijke complimenten uitgedeeld. "Jürgen Locadia, Elvis Manu, Alireza Jahanbakhsh en Danny Holla waren geen doorslaand succes. Davy Pröpper was oké, maar waarschijnlijk niet zo goed als we hadden verwacht."

Ansu Fati

De grootste naam in de huidige Brighton-selectie is die van Ansu Fati. "Hij heeft voor wat opwindende momenten gezorgd, maar is nog niet echt op gang gekomen hier. Ik denk dat het beste nog moet komen", blijft de Brighton-watcher hoopvol. "Fati speelt doorgaans op de nummer 10-positie, omdat Mitoma het zo goed doet op de linkerflank. Hij viel sterk in tegen Manchester City." De van Barcelona-gehuurde spelmaker tekende als invaller voor zijn tweede doelpunt in de Premier League. Waar Fati nu de blikvanger is bij the Seagulls, was dat afgelopen seizoen een Argentijnse wereldkampioen. "Alexis Mac Allister (vertrokken naar Liverpool, red.) wordt niet echt gemist, Moisés Caicedo (vertrokken naar Chelsea, red.) daarentegen des te meer. Maar dat zat er altijd wel in, denk ik."

Brighton verkocht Caicedo voor een Britse recordbedrag van 127 miljoen euro aan Chelsea en gebruikte 30 miljoen euro daarvan om een vervanger aan te trekken. De keuze viel op Carlos Baleba, een negentienjarige middenvelder uit Kameroen die furore maakte bij Lille OSC. "Hij begint steeds belangrijker te worden voor dit elftal", beoordeelt Owen de miljoenenaankoop, die kort voor de verdediging voor balans en controle moet zorgen. Baleba moet als grote aanwinst tevens voor klinkende resultaten zorgen. "In het linkerrijtje eindigen in de Premier League en de groepsfase van de Europa League overleven zijn volgens mij realistische doelstellingen. Het Europese avontuur is helaas nog geen succes, vooral door de nederlaag (2-3, red.) tegen AEK Athene, toen Dunk ontbrak en de verdediging een nerveuze indruk maakte."

Ansu Fati moet nog op gang komen in Brighton.

Owen denkt te weten waarom Brighton op het Europese toneel nog niet de pannen van het dak speelt. "Er worden in de Europa League minder kansen gecreëerd dan vooraf werd verwacht, en dat kwam zeker thuis tegen AEK tot uiting. Drie van de vier goals tot dusver kwamen uit strafschoppen. In de Premier League staat Brighton er een stuk beter voor en dat komt vooral door het gunstige speelschema in de eerste weken. Het vertoonde spel is echter zeker sinds de 1-3 zege op Manchester United (medio september, red.) voor verbetering vatbaar. Het voetbal is niet zo vloeiend als normaal en vooral de verdediging laat de laatste tijd steken vallen. Er ging achterin een hoop mis recentelijk", legt Owen de vinger op de zere plek bij het speelse Brighton.

Volgens de journalist van The Argus heeft de wisselvalligheid die af en toe de kop opsteekt te maken met de werkwijze van De Zerbi. "Hij heeft het liefst een selectie van twintig spelers die zich allemaal comfortabel voelen en regelmatig aan spelen toekomen. Maar zoals Veltman eerder al zei: de steeds veranderende opstellingen kunnen alleen maar voordelig zijn naarmate het seizoen vordert." Een geslaagd seizoen hangt volgens Owen tevens af van een ander aspect. "Ik zie bij Brighton drie sleutelspelers rondlopen: Dunk, Mitoma en Pascal Gross, een ondergewaardeerde speler die anderen beter laat functioneren." De controleur debuteerde op 32-jarige leeftijd in de nationale ploeg van Duitsland en heeft inmiddels vier interlands achter zijn naam staan.

Winst op Ajax?

Na een mindere reeks in de Premier League met onder meer de forse 6-1 nederlaag tegen Aston Villa komt Ajax wellicht op het juiste moment op bezoek in het Amex Stadium, zeker nu Maurice Steijn ontslagen is. Het vertrouwen in Brighton is in ieder geval groot in aanloop naar het Europese onderonsje. "Brighton verwacht donderdag te winnen van Ajax, al was dat gevoel er ook toen AEK enkele weken geleden op bezoek kwam. Ajax is ondanks alles nog steeds een grote naam in Engeland en het was echt geweldig dat beide clubs aan elkaar werden gekoppeld tijdens de loting voor de poulefase eind augustus."

Helaas voor Brighton en de trouwe supporters zit de ziekenboeg behoorlijk vol in aanloop naar de Europese clash van donderdag. "Pervis Estupiñán, de eerste keus voor de linksbackpositie, is net als zijn vervanger Tariq Lamptey geblesseerd en niet inzetbaar. Gelegenheidslinksback Solly March viel uit tegen Manchester City en zijn knieblessure lijkt ernstig te zijn. Hij doet sowieso niet mee. Danny Welbeck raakte tegen City ook geblesseerd en is een vraagteken voor Ajax, net als Julio Enciso." Brighton - Ajax begint donderdag om 21.00 Nederlandse tijd.