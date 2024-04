Huurperiode Ansu Fati bij Brighton & Hove Albion krijgt vervelende wending

Ansu Fati zit in een lastig parket bij Brighton & Hove Albion. Waar de huurling van FC Barcelona tegen Liverpool negentig minuten op de bank bleef, maakte hij woensdag tegen Brentford niet eens onderdeel uit van de wedstrijdselectie.

De uitleenbeurt van Fati verloopt niet zoals iedereen van tevoren had verwacht. De buitenspeler stond eerder dit seizoen maandenlang aan de kant met een blessure en is inmiddels zijn plek in het elftal kwijtgeraakt.

Woensdag zat de Spanjaard tot verbazing van velen niet eens bij de wedstrijdselectie voor het uitduel met Brentford (0-0). Manager Roberto De Zerbi gaf na afloop van het duel tekst en uitleg bij zijn keuze.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De situatie van Fati houdt veel journalisten bezig, daar er veelvuldig naar gevraagd werd tijdens de persconferentie. "Ik heb Ansu Fati en Valentín Barco bewust buiten de selectie gelaten omdat ik wil dat zij aan hun fysieke gesteldheid gaan werken", aldus De Zerbi.

"Fati werkt hard, maar ik heb andere verwachtingen van hem. Hij is een van de grootste talenten ter wereld in zijn leeftijd, maar hij moet zich verbeteren. Hij moet fysiek en mentaal sterker worden om optimaal te kunnen presteren in de Premier League."

De Zerbi kon niet zeggen op welke termijn Fati weer in beeld is voor een plek bij de selectie. "Als hij ons laat zien dat hij er klaar voor is, zal hij zeker weer worden opgenomen in de groep."

Sinds zijn komst van Barcelona afgelopen zomer kwam Fati tot 23 officiële wedstrijden in het shirt van Brighton. Daarin was hij vier keer trefzeker en fungeerde hij eenmaal als aangever.

Volgens Relevo is het geen uitgemaakte zaak dat Fati deze zomer terugkeert bij Barcelona. "Hij ging naar Brighton in de hoop te ontploffen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. De club kan en wil zijn terugkeer niet garanderen", klinkt het.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties