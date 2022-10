PSV en Van Nistelrooij willen de markt op na nieuwe sof in Groningen

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 11:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:41

PSV bekijkt de mogelijkheid om tijdens de winterse transferperiode de markt op te gaan. De Eindhovenaren zijn dit seizoen vooral in defensief opzicht kwetsbaar en mikken dan ook op een kwaliteitsimpuls voor de laatste linie, weet het Eindhovens Dagblad. Probleem is echter dat er niet veel geld ter beschikking is, wat maakt dat eerst een uitgaande transfer gedaan moet worden om financiële ademruimte te krijgen.

PSV kreeg dit seizoen in de Eredivisie al achttien tegentreffers te verwerken, meer dan clubs als sc Heerenveen en NEC en evenveel als SC Cambuur. Trainer Ruud van Nistelrooij lijkt zijn gewenste verdediging dan ook nog niet te hebben gevonden. Afgelopen weekend ging Armando Obispo hopeloos in de fout op bezoek bij FC Groningen (4-2). De mandekker verprutste de bal aan Ricardo Pepi en zag de Amerikaan voor de openingstreffer aantekenen. Een hard gelag voor zowel Van Nistelrooij als Obispo, die juist aan een sterke fase bezig leek.

Naast hem in het hart van de defensie rouleert Van Nistelrooij al nagenoeg het hele seizoen. Jordan Teze, André Ramalho en Jarrad Branthwaite zijn de andere beoogde centrumverdedigers, maar geen van hen wist volledig te overtuigen. Op dit moment krijgt Ramalho de voorkeur. Teze verhuisde tegen Groningen daardoor naar de rechterkant. Olivier Boscagli is op de weg terug, Mauro Júnior maakte afgelopen zondag voor het eerst sinds lange tijd weer eens zijn opwachting als linksback. Phillip Max weet op de linksbackpositie allerminst te overtuigen.

Volgens PSV-watcher Rik Elfrink 'spitst PSV de oren en ogen' in de zoektocht naar defensieve versterking. "Maar het is nog onduidelijk wie dat moet worden." De jaarcijfers van PSV lieten zien dat er niet veel geld beschikbaar is voor een aankoop, wat betekent dat een verhuur of verkoop van een van de huidige selectiespelers uitkomst moet bieden. Door de terugkeer van enkele geblesseerde spelers zit PSV weer ruim in de verdedigers, wat maakt dat een van hen plaats zou kunnen maken, stelt Elfrink.

Toptransfer

Ook een definitief vertrek van Cody Gakpo of Ibrahim Sangaré behoort nog altijd tot de mogelijkheden. Volgens Elfrink is de waarde van de Oranje-international de afgelopen maanden niet gedaald, terwijl ook voor Sangaré interesse is vanuit Engeland. De Ivoriaan verlengde afgelopen zomer zijn contract tot de zomer van 2027. Zijn waarde wordt door Transfermarkt momenteel geschat op 32 miljoen euro. Gakpo moet bij PSV een nieuw record breken met een bedrag rond de vijftig miljoen euro.