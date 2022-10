Ajax troefde Arsenal, Aston Villa en West Ham af met ‘het beste verhaal’

Zondag, 23 oktober 2022 om 09:34 • Guy Habets

Calvin Bassey transfereerde afgelopen zomer van Rangers naar Ajax, maar had ook naar diverse clubs in de Premier League gekund. Dat onthult een vertegenwoordiger van zijn agentschap in gesprek met OwnGoalNigeria. Het verhaal dat Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra namens de Amsterdammers ophingen, werd door Bassey echter zeer positief ontvangen en dus was een overstap naar Nederland voor hem de ideale vervolgstap.

Bassey werd na een goed seizoen onder trainer Giovanni van Bronckhorst bij Rangers begeerd door meerdere clubs. De verdediger speelt interlands voor Nigeria, maar heeft ook de Engelse nationaliteit en was daardoor zeer interessant voor diverse Premier League-giganten. "Arsenal heeft contact met ons opgenomen", zo doet een vertegenwoordiger van het zaakwaarnemersbureau van Bassey uit de doeken. "Dat hebben we ook doorgegeven aan Rangers, maar zij gingen daar niet mee verder."

Ook andere Engelse clubs meldden zich bij de zaakwaarnemers van de mandekker. "We hoorden ook van interesse van Aston Villa en West Ham United, maar uiteindelijk kwam Ajax met het beste voorstel. Dat had niets te maken met de financiën, maar wel met de ontwikkeling van de spelers. Ze beloofden hem een rol als basisspeler." Uiteindelijk telde Ajax 23 miljoen euro neer voor Bassey.

Dat bedrag heeft de linkspoot nog niet echt waar kunnen maken. De Nigeriaans international is weliswaar basisspeler in de Johan Cruijff ArenA en speelde een paar goede wedstrijden, maar het doen vergeten van Lisandro Martínez is nog niet gelukt. Tot dusver kwam Bassey tot veertien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Daarin kwam hij eenmaal tot scoren: in de uitwedstrijd bij Volendam kopte hij van dichtbij raak. Ook leverde hij vier assist af, waarvan twee in de Champions League.