Mike Verweij onthult: man búíten Ajax zette streep door komst van Vlachodimos

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 11:35 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:55

Valentijn Driessen houdt vol dat Danny Blind de lakens uitdeelt binnen Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf claimde in zijn vrijdagochtendse column dat Blind zo'n beetje het volledige technisch beleid bij de Amsterdammers bepaalt, wat trainer Alfred Schreuder niet veel later als onzin afdeed. Ook in de podcast Kick-off blijft Driessen echter bij zijn woorden. Bovendien krijgt hij daarin bijval van collega Mike Verweij, die weet dat Blind afgelopen transferwindow een niet mis te verstane invloed heeft gehad.

"Wie volledig buiten beeld blijft, maar als een poppenspeler aan de touwtjes trekt bij Ajax – zonder verantwoordelijkheid te dragen – is Danny Blind", schreef Driessen vrijdag. "Zonder technisch directeur en omdat Van der Sar zich niet verweerde, heeft de rvc met graagte alle ruimte aan Blind gegeven om in het technische machtsvacuüm te stappen. Zonder officiële functie praat hij overal over mee, is bij iedere beslissing betrokken en bepaalt volgens ingewijden het technisch beleid." Dat Blind momenteel geen commissaris is bij Ajax zou volgens Driessen te maken hebben met zogeheten good governance-praktijken. "Bij terugkeer als commissaris moet Blind z’n eigen beleid beoordelen en daarop toezicht houden."

Toen Schreuder diezelfde middag op de persconferentie geconfronteerd werd met Driessens beweringen, sprak hij klare taal. "Ik heb het gelezen, maar zo heb ik het niet ervaren", zei de trainer. "Het is iets voor Valentijn, maar niet voor mij. Danny Blind is nu assistent-bondscoach van Oranje en Van der Sar is (algemeen) directeur. Ik weet zeker dat het niet zo is en daarmee af." Schreuder gaf daarop te kennen hoe de vork wél in de steel zou zitten. "We zitten merendeels met Gerry, Klaas-Jan (Hamstra en Huntelaar, red.) en de scouting. Als er meer bij komt kijken, zit Edwin er ook bij. Met Adrie Koster (adviseur van de rvc, red.) heb ik wel contact, maar dat is kort."

Driessen houdt in Kick-off echter voet bij stuk. "Alfred Schreuder weet dondersgoed dat Danny Blind er ook rondloopt en dat er bepaalde presentaties zijn geweest waarbij Danny Blind ook aanwezig was. Als er onderhandeld moet worden, weet hij ook dat er lijntjes zijn met Blind. Op zich vind ik dat ook helemaal niet erg. Ik vond het alleen niet zo slim van hem om het op die manier te zeggen", aldus de journalist. Driessen wordt aangevuld door Verweij.

De Ajax-watcher weet dat het Blind was die afgelopen zomer een streep zette door de komst van Odysseas Vlachodimos. Ook zou de assistent-bondscoach niet achter de transfer van Owen Wijndal hebben gestaan, die momenteel op de bank verpietert in Amsterdam. "Je hoeft maar een zaakwaarnemer te spreken: als er onderhandeld moest worden, moesten Huntelaar en Hamstra naar de gang voor ruggenspraak. Dan werd er gebeld met Danny Blind", beweert Verweij, die overigens vindt dat voor die gang van zaken wel wat te zeggen valt. "Het is ook logisch, omdat Hamstra en Huntelaar niet de status hebben van een technisch directeur. Marc Overmars kon zelf beslissen."