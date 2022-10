Schreuder plotseling genoemd als kandidaat voor functie in Bundesliga

Maandag, 17 oktober 2022

VfB Stuttgart zou Alfred Schreuder graag overnemen van Ajax, zo meldt het Duitse sportmagazine Kicker. De nummer veertien van de Bundesliga is na het vertrek van Pellegrino Matarazzo nog altijd op zoek naar een nieuwe trainer. Hoewel Schreuder pas sinds deze zomer in dienst is bij Ajax en een contract heeft tot medio 2024, denken de Duitsers dat de oefenmeester hoog op het lijstje staat in Stuttgart.

Stuttgart zou graag een trainer aanstellen die beschikt over ervaring in de Bundesliga. Tussen 2015 en 2018 was Schreuder assistent bij TSG Hoffenheim, terwijl hij in het seizoen 2019/20 als hoofdtrainer de leiding had bij de Duitse club. Daarmee voldoet de 49-jarige leidsman aan het door Stuttgart opgestelde profiel. Wel meldt Kicker dat Jess Thorup de hoofdkandidaat is momenteel.

Het binnenhalen van Thorup lijkt dan ook een stuk realistischer. De 52-jarige Deen zit sinds vorige maand zonder club nadat hij werd ontslagen bij FC Kopenhagen. Eerder was Thorup hoofdtrainer bij Esbjerg fB, FC Midtjylland, KAA Gent en KRC Genk. In de Bundesliga had hij nog geen teams onder zijn hoede. Daardoor denkt Kicker dat Schreuder nog altijd in het achterhoofd spookt bij technisch directeur Sven Mislintat.Kicker is in Duitsland een hoog aangeschreven medium.

Schreuder is in zijn eerste maanden als trainer van Ajax nog niet populair geworden bij alle fans van de club. Hoewel de Amsterdammers koploper zijn in de Eredivisie, waren er dit seizoen al witte zakdoekjes te zien in de Johan Cruijff ArenA. Met name de ontluisterende 1-6 nederlaag tegen Napoli in de Champions League hakte er zwaar in bij de fans. Aanstaande zaterdag gaat Schreuder met Ajax op bezoek bij RKC Waalwijk.