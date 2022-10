Patroon ontdekt bij Ajax: ‘Dan heb je niets te zoeken in de Champions League’

Woensdag, 12 oktober 2022 om 23:44 • Wessel Antes • Laatste update: 23:55

Khalid Boulahrouz vindt dat Ajax niets te zoeken heeft in de Champions League zolang de Amsterdammers constant dezelfde fouten blijven maken. Dat is de conclusie van de analist van Ziggo Sport na afloop van de 4-2 nederlaag tegen Napoli. De voormalig verdediger van onder meer Chelsea, Sevilla en Feyenoord vond de 1-0 van voormalig PSV’er Hirving Lozano na drie minuten veelzeggend.

“Vooraf hebben we het gehad over details. Als je dan je man zo makkelijk laat lopen bij de eerste actie in zo'n belangrijke wedstrijd… Ja, dan kun je het over details hebben, maar als je steeds dezelfde fouten blijft maken, heb je niets te zoeken in de Champions League”, was het eindoordeel van Boulahrouz na afloop van de wedstrijd. In de rust had De Kannibaal al een messcherpe analyse klaar over de eerste goal. “Calvin Bassey komt tot stilstand in het duel met Hirving Lozano en geeft de binnenkant helemaal vrij. Daarna kijken een stuk of zes man toe, alleen de popcorn ontbreekt nog.”

Ook over de vierde tegengoal heeft Boulahrouz zich verbaasd. Daley Blind ging gigantisch in de fout en liet zich de bal kinderlijk eenvoudig afsnoepen door Victor Osimhen, die de eindstand vervolgens bepaalde op 4-2. “Ik kan me niet voorstellen dat hij Osimhen niet zag aankomen. Hij coachte al dat de bal naar de keeper moet, dat wilde hij graag zien. Dan zou je denken: tik hem dan naar de keeper. Maar hij wilde de speler uitkappen die druk op hem zette.” Boulahrouz vindt dat een ervaren speler als Blind dat soort fouten niet meer mag maken.

Blind zelf probeerde zijn fout na afloop te verklaren voor de camera van RTL 7. "Ik zie de spits wel aankomen, dat had ik in de eerste helft ook. Toen twijfelde ik om open te draaien. Nu wilde ik het vooruit zoeken. Dat is gewoon een persoonlijke fout, dat weet ik dondersgoed, dat hoef je me niet te vertellen.” Dat wil overigens niet zeggen dat de 32-jarige verdediger vindt dat hij slecht speelde. "Een ongelukkige wedstrijd weet ik niet, maar het was zeker een ongelukkig moment."