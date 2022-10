Davy Klaassen geeft geen antwoord: ‘Ik wil het daar niet over hebben’

Woensdag, 12 oktober 2022 om 21:25 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:28

Davy Klaassen mocht woensdagavond wegens de afwezigheid van de geschorste Dusan Tadic in de basis beginnen bij Ajax en betaalde het vertrouwen van trainer Alfred Schreuder terug met een doelpunt. De Amsterdammers gingen met 4-2 onderuit tegen Napoli, maar Klaassen probeert er iets positiefs uit te halen.

De middenvelder is uiteraard teleurgesteld over de verliespartij in Italië. “Hoe ik kijk naar deze nederlaag? Zoals naar elke nederlaag: teleurstellend, natuurlijk”, begint Klaassen voor de camera van RTL 7. De Ajacied vond het verschil in spelbeeld vergeleken met de thuiswedstrijd van vorige week (1-6 verlies) groot. “Dit moet qua het brengen van energie en het zijn van een team de standaard zijn. Het is duidelijk dat we in ons spel nog heel veel moeten verbeteren, maar ik heb vandaag een team gezien. Het belangrijkste is om deze wedstrijd te winnen natuurlijk. Als je nu achteraf gezien kijkt en je moet er per se iets positiefs uithalen, dan is dat het wel.”

??????! Ajax komt goed de kleedkamer uit en schiet direct de aansluitingstreffer binnen ?? Het is Klaassen die 'm maakt! ??#ZiggoSport #UCL #NAPAJA pic.twitter.com/i2oJp6STeC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 12, 2022

De thuisploeg kwam na vier minuten al op voorsprong via ex-PSV’er Hirving Lozano en deelde daarmee een gevoelige tik uit aan Ajax. “Dan denk je: kut”, zegt Klaassen. “Maar dan denk je ook meteen: we gaan niet hetzelfde laten gebeuren als vorige week. Dat zag je gedurende de hele wedstrijd wel terug, denk ik. De eerste twee schoten van Napoli vlogen erin en dat is natuurlijk wel een klap. Ik vond alleen niet dat wij minder waren, zeker niet.” De middenvelder kon in Napels rekenen op een basisplaats als vervanger van Tadic. Wat moet Klaassen doen om een vaste plek aan de aftrap te veroveren onder Schreuder?

“Ik stond vandaag in de basis”, reageert de middenvelder genuanceerd. Klaassen weet niet of hij weer op de bank belandt als Tadic terugkeert van zijn schorsing. “Geen idee, dat zal je aan de trainer moeten vragen. Of ik het snap dat ik er steeds naast sta? Ik wil het daar niet telkens over hebben, daar heb ik genoeg over gezegd. Geen enkele speler is blij als hij niet speelt, maar het gaat om het team. Van wat ik vandaag heb gezien waren we een team. Dat moet de standaard zijn voor ons. Of er iets moet veranderen? We moeten beter, maar ik vind dat we vandaag daarin een stap hebben gezet, zeker vergeleken met vorige week. Maar je wil natuurlijk winnen.”