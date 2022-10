Ajax gaat met twee nieuwe gezichten op jacht naar eerherstel tegen Napoli

Woensdag, 12 oktober 2022 om 17:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:57

De UEFA heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Napoli. De trainer van Ajax wijzigt zijn elftal noodgedwongen op twee posities door blessures en schorsingen. Er zijn onder meer basisplaatsen voor Davy Klaassen en Jorge Sánchez, daar Dusan Tadic (schorsing) en Devyne Rensch (blessure) niet van de partij zijn. Het duel in Napels vangt om 18.45 uur aan en staat onder leiding van de Duitser Felix Zwayer.

Door het ontbreken van Tadic schuift Steven Bergwijn weer naar de linksbuitenpositie. Mohammed Kudus (spits) en Steven Berghuis (rechtsbuiten) completeren het aanvalstrio. Daley Blind vormt bij Ajax opnieuw het hart van de defensie met Jurriën Timber. Calvin Bassey fungeert net als in de met 2-4 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Volendam als linksback.

Op het middenveld is weer eens een basisplek ingeruimd voor Klaassen. De loper ziet Kenneth Taylor en Edson Álvarez naast zich staan. Klaassen mocht afgelopen zaterdag tegen Volendam een half uur invallen en scoorde in de blessuretijd op aangeven van de eveneens ingevallen Francisco Conceição. Het is voor de Oranje-international zijn eerste basisplaats van het seizoen in de Champions League. Verdeeld over de eerdere drie groepsduels deed hij in totaal een halfuur mee.

Ajax is gebaat bij een goed resultaat tegen Napoli en moet met het oog op eventuele overwintering in de Champions League bovendien hopen op medewerking van Rangers FC, dat het om 21.00 uur in eigen huis opneemt tegen Liverpool. De ploeg van trainer Luciano Spalletti is bij een overwinning verzekerd van de knock-outfase. De Italianen zijn niet te stoppen dit seizoen en wisten voor het eerst in de clubgeschiedenis de eerste drie groepsduels te winnen. Ook in de Serie A gaat het Napoli met de koppositie voor de wind.

Opstelling Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Opstelling Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Blind, Bassey; Álvarez, Taylor, Klaassen; Berghuis, Kudus, Bergwijn