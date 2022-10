Kritiek na Europa League-optreden Antony: ‘Lijkt een beetje een onetrickpony’

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 11:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:53

Paul Scholes is nog niet onder de indruk van Antony. Manchester United wist - weliswaar met moeite - donderdag tegen Omonia Nicosia (2-3 winst) de rug te rechten na de afstraffing afgelopen zondag in het Etihad Stadium. The Mancunians keken bij rust echter tegen een 1-0 achterstand aan. Waar Antony in de stadsderby tegen Manchester City nog trefzeker was, slaagde hij er op Cyprus niet in om zijn stempel op de wedstrijd te drukken.

Dankzij de invallers Marcus Rashford (tweemaal) en Anthony Martial werd Erik ten Hag op Cyprus een nieuwe afgang bespaard. Ten Hag zei na afloop van de nipte overwinning dat hij Manchester United in de eerste helft ‘te statisch’ vond. Scholes kon zich wel in deze woorden van de Nederlandse oefenmeester vinden. “Sancho duikt nooit op achter de laatste lijn van de tegenstander”, zei de clubicoon van the Red Devils tegenover BT Sport. “Datzelfde geldt voor Antony op de rechterflank. Hij lijkt een beetje een onetrickpony. Hij snijdt altijd naar binnen en kiest voor een pass naar de rechtsback of schiet op doel. Je zou denken dat hij zich daarin moet ontwikkelen. Maar hij is pas net begonnen, dat weten we.”

Een ander clubicoon, Patrice Evra, liet zich na de Manchester Derby al kritisch uit over Antony en Tyrell Malacia. “Ik ben het helemaal met Ten Hag eens als hij zegt dat het geloof er niet was. Malacia en Antony hebben plezier gemaakt op het veld. Ze zullen echter ook tegen zichzelf gezegd hebben dat dit andere koek is. Dit is namelijk niet de Eredivisie, dit is de Premier League.”

United betaalde afgelopen zomer minimaal 95 miljoen euro aan Ajax voor de diensten van Antony. De Braziliaanse vleugelaanvaller speelde tot nog toe vijf duels onder Ten Hag en was daarin goed voor twee treffers. Malacia kende een sterke start na zijn overstap van Feyenoord en veroverde direct een basisplaats. De linksback werd zondag tegen City bij een 4-0 achterstand echter bij rust gewisseld voor Luke Shaw en leidde donderdagavond met knullig balverlies de openingstreffer van Nicosia in.