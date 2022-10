Cillessen: ‘Wil niet dat mensen over mij kunnen zeggen dat ik iemand tegenwerk’

Woensdag, 5 oktober 2022 om 10:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:51

Jasper Cillessen heeft zich in gesprek met Voetbal International uitgelaten over zijn huidige rol bij het Nederlands elftal. De doelman van NEC moest tijdens de afgelopen Nations League-wedstrijden tegen Polen en België Remko Pasveer voor zich dulden en zag zijn concurrent twee keer de nul houden. Volgens Cillessen is het niet zijn bedoeling om zijn grootste concurrent bij het Nederlands elftal tegen te werken.

Cillessen zat tot zijn eigen verbazing twee keer op de bank in de afsluitende Nations League-duels van Oranje. "Natuurlijk baalde ik daarvan", vertelt Cillessen in gesprek met Voetbal International. "Ik wil altijd spelen, maar de bondscoach is er duidelijk over geweest naar mij toe. Ik weet wat de situatie is en ik hoef niet te wanhopen. De bondscoach wilde Remko aan het werk zien. Ik hoopte op in ieder geval één wedstrijd, dat mocht niet zo zijn. Ik heb een goede week gehad en we zitten in de Final Four, dus het doel is bereikt."

Volgens Cillessen is van een interne strijd echter geen sprake. Het heeft er alle schijn van dat Pasveer en Cillessen de komende maanden gaan uitmaken wie de eerste doelman wordt van het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar. "Ik vind het fantastisch voor Remko, echt waar. Hij is een geweldige gozer om mee samen te werken. Van een keepersstrijd is intern ook niet echt sprake, alleen in de media wellicht. Wij als keepers kunnen het goed met elkaar vinden. Ik wil niet dat mensen over mij kunnen zeggen dat ik iemand tegenwerk. Daar heb ik een bloedhekel aan."

De uitspraken van Cillessen zijn gedaan vóór de uitzending van Studio Voetbal van afgelopen zondag, waarin Rafael van der Vaart zijn voormalig collega 'een naar mannetje' noemde. "Dat interview dat hij gaf en zei: 'Ik ben de enige met toernooi-ervaring. Dat doet hij heel slim, maar ik vind het heel oncollegiaal", zei Van der Vaart zondagavond. "Op dit moment is Pasveer namelijk degene die het beste is. Hij probeert indirect zijn plekje te verdienen in het Nederlands elftal... Ik vind Cillessen een hele goede keeper en als hij in vorm is maakt hij een goede kans om eerste keeper te worden. Maar ergens heeft hij iets naars, ik vind hem geen teamplayer."

Cillessen trapte tijdens het WK in Brazilië tegen een krat met bidons aan, toen hij door Louis van Gaal naar de kant werd gehaald voor Tim Krul voor de bekende strafschoppenserie tegen Costa Rica. "Ik baalde enorm van die wissel. Er was al genoeg gezegd over die strafschoppen en ik had de wissel niet verwacht. Maar dat balen duurde eventjes. Daarna ging er een knop om en was ik er weer voor het team en voor Tim. In een team ben je er voor elkaar. Nee, zo’n wissel maak ik liever niet nog eens mee. Alhoewel, als we dan wereldkampioen worden… Het draait uiteindelijk om het resultaat. Ik ben nu in ieder geval niet meer verrast als zo’n wissel er weer komt."