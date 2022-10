Vermoedelijke opstelling Ajax: Schreuder ruimt plek voor gespaarde krachten in

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 07:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:22

Ajax moet dinsdagavond in eigen huis winnen van Napoli om zicht te houden op overwintering in de Champions League. De Amsterdammers verloren voor de interlandbreak met 2-1 op Anfield van Liverpool, terwijl de ploeg van Luciano Spalletti nog foutloos in het miljardenbal is. Ajax speelde afgelopen zaterdag teleurstellend gelijk tegen Go Ahead Eagles (1-1) in een wedstrijd waarin Alfred Schreuder flink rouleerde. In tegenstelling tot die wedstrijd voert de trainer van Ajax vermoedelijk vier wijzigingen door.

Napoli kent een sterke seizoenstart, is nog ongeslagen in de Serie A en gedeeld koploper met Atalanta. In de Champions League werd Liverpool in het Stadio Diego Armando Maradona vorige maand nog weggevaagd (4-1), waarna ook het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst met 0-3 aan de kant werd gezet. Schreuder is beducht voor de sterkte van de Italianen. “Ze hebben veel vaste patronen in de ploeg. Hun linkerkant is voetballend heel sterk en hun rechterkant juist dynamisch met veel lopende spelers. Stanislav Lobotka, die we hier nog kennen, verdeelt het spel erg goed vanaf de nummer 6-positie.”

De trainer van Ajax grijpt vermoedelijk terug op zijn basiself in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Rangers en het verloren uitduel met Liverpool. Dat betekent dat Steven Berghuis, die tegen Go Ahead Eagles nog herstellende was van een rugblessure, weer de voorkeur krijgt boven Davy Klaassen. In de spits krijgt Mohammed Kudus opnieuw de kans boven Brian Brobbey, aldus het Algemeen Dagblad. De Ghanees bewees zowel tegen Rangers als Heerenveen zijn waarde met drie treffers. Schreuder gaf eerder al te kennen met Kudus een meer beweeglijke spits te hebben tegen de vaak fysiek sterke centrumverdedigers. Daarnaast keren Edson Álvarez en Steven Bergwijn terug in de basiself, hetgeen ten koste gaat van de zomeraanwinsten Florian Grillitsch en Lucas Ocampos.

Schreuder vindt dat zijn ploeg met lef moet spelen, zoals dat ook gebeurde tegen Rangers, maar tegen Liverpool juist achterwege bleef. “Ik denk dat er dinsdagavond ook twee gelijke speelstijlen tegenover elkaar staan op het veld. Ik verwacht dat zij aan willen vallen en hoog druk willen zetten en dat willen wij natuurlijk ook doen. We moeten aan de bal dan ook heel zorgvuldig en goed zijn. Als je qua grootte en budget kijkt, is Liverpool nog steeds de grote favoriet in de poule. Als je naar de manier van voetballen kijkt, komt Napoli daar echter dicht bij in de buurt.”

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Álvarez, Berghuis; Tadic, Kudus, Bergwijn