PSV is ‘te triest voor woorden’ en wordt gesloopt door clubicoon

Maandag, 3 oktober 2022 om 16:18 • Guy Habets

Willy van de Kerkhof is des duivels over het spel van PSV. De Eindhovenaren verloren zaterdag op bezoek bij SC Cambuur met maar liefst 3-0 en dat gaat er bij het clubicoon van de Brabanders niet in. Hij stelt tijdens het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant dat er actie gevraagd wordt van trainer Ruud van Nistelrooij.

PSV ging het weekend in als koploper van de Eredivisie, maar werd overklast in Leeuwarden en had nog geluk dat andere titelkandidaten als Ajax en Feyenoord ook punten lieten liggen. AZ won wel en is de nieuwe lijstaanvoerder. Van de Kerkhof was verbijsterd. "Het best kunnen we er niks over zeggen", klinkt het, waarna het clubicoon alsnog van wal steekt. "Als je de matige inzet en het spelniveau van PSV zaterdag zag, tegen een van de degradatiekandidaten in de Eredivisie dit jaar, dan moet je je diep schamen als je zo'n spel op de mat legt."

De 3-0 nederlaag kwam hard aan bij Van de Kerkhof. "Het is te triest voor woorden dat een elftal op dit niveau zich zo laat afslachten door Cambuur. Dit mag niet gebeuren, ik heb hier geen woorden voor. Ik ben er dit weekend echt ziek van geweest. Dit kan toch niet? Op dit niveau mag je van dit soort ploegen in ieder geval niet verliezen. Van ploegen in het rechterrijtje moet je toch alle wedstrijden kunnen winnen?"

De Eindhovense club speelt komende donderdag in de Europa League tegen FC Zürich en dan zal er beter spel op de mat gelegd moeten worden, weet de voormalig middenvelder. Het niet kunnen winnen van ploegen als Cambuur is volgens hem symptomatisch voor het huidige PSV. "Dat is waarom dit PSV nog niet aan de top staat. Topclubs in Europa spelen thuis en uit minimaal gelijk tegen kleinere clubs en vaak winnen ze die wedstrijden makkelijk. Wij zijn nog niet op dat niveau waar we willen en denken te zijn. Er is werk aan de winkel voor Ruud van Nistelrooij."